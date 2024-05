Huguet (PP): «Un vot al PP val per quatre»

El cap de llista del PP per Tarragona, Pere Lluís Huguet, ha afirmat que un vot al PP el pròxim 12 de maig val per quatre. Huguet ha assegurat que el vot serveix per dir no al procés, per no al sanchisme, i per dir sí a la llibertat i sí a tots els catalans i a Espanya.

El candidat popular ha reiterat que després d’aquestes eleccions s’acabarà amb la decadència del procés i amb els partits que han governat Catalunya els últims anys.

Huguet, de visita al mercadet de Tortosa i acompanyat per la número 3 de la candidatura, Isa Salas, ha manifestat que les eleccions són fonamentals per la convivència a Catalunya. «Volem avançar cap a una Catalunya de primera, acabar amb la decadència de l’última dècada i garantir uns bons serveis públics», ha explicat Huguet.

El candidat ha denunciat que a Catalunya es paguen els impostos autonòmics més alts d’Espanya, amb més deute i amb uns serveis públics deficients.

«És hora de posar Catalunya en marxa. El PP té un 'Pla per a Catalunya', una guia per a recuperar la prosperitat». Els populars han subratllat que posaran l’accent en tot allò que ens uneix i «ens fa més forts per ajudar a ser de nou l’avantguarda d’Espanya i d’Europa».

Per la seva banda, Isa Salas ha fet una crida als indecisos perquè el seu vot és decisiu en aquestes eleccions. «El teu vot pot canviar el resultat de tota Catalunya i de tota Espanya. Representem als catalans que ens sentim espanyols i catalans. Podem canviar el rumb perquè Catalunya sigui, novament, el motor d’Espanya», ha conclòs Salas.

