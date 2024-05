Els candidats al 12-M discrepen sobre quin tipus de turisme atraurà el Hard Rock

Les eleccions d’aquest diumenge seran clau per al futur del Hard Rock. L’oposició dels comuns al macrocomplex que es vol ubicar entre Vila-seca i Salou va acabar tombant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet, juntament amb altres factors, va desencadenar l’avançament dels comicis al Parlament.

Com era d’esperar, aquest projecte ha estat un dels principals temes de debat durant la campanya. Els partits polítics discrepen sobre com de beneficiós o perjudicial serà aquest projecte per al territori, sobretot pel tipus de turisme que atraurà, els llocs de treball que generarà o els problemes de ludopatia que pot comportar.

La candidata socialista per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, defensa que, amb la creació del Hard Rock, «s’aprofitaran les noves oportunitats en turisme de convencions, compres i restauració». «Serà un complement necessari per guanyar en potencialitat, com el que va suposar l’arribada de PortAventura en el seu moment».

El PP, Junts, Ciutadans i Vox també creuen que el nou complex —que albergarà un gran casino, hotels i centres comercials— aportarà «un turisme de qualitat». «Parlem d’un públic amb major nivell adquisitiu, que vindran atrets per concerts i grups de fama mundial o les grans convencions», afirma la candidata de Junts, Mònica Sales.

També hi coincideix Matías Alonso (Cs), qui assegura que l’arribada d’aquest tipus de visitants «sempre tenen un efecte positiu». Per la seva banda, el candidat del PP, Pere Lluís Huguet, creu que aquest projecte «incrementarà el nivell del turisme a la província» i «farà líder al territori», mentre que el de Vox, Sergio Macián, creu que «el Hard Rock pot suposar una oportunitat fantàstica per atraure un turisme de qualitat respectuós amb els veïns i el seu patrimoni natural».

Oposició al projecte

La realitat és que no tothom ho valora tan positivament. La cap de llista d’ERC per Tarragona, Raquel Sans, creu que «no seria un bon reclam, tenir el casino més gran d’Europa no seria positiu i no el podem defensar». De fet, reconeix que «Hard Rock no és el model turístic d’ERC. És del segle XX i no del XXI», apunta. Així doncs, els republicans aposten per «models basats en la qualitat i que el seu impacte reverteixi en el territori». Sans recorda que «el projecte continua en tramitació i s’ha de veure si acabarà existint».

Comuns Sumar ha reiterat de nou la seva oposició al projecte. La seva candidata, Yolanda López, creu que aportarà un turisme que no beneficiarà a la majoria de la població: «No serà familiar, amb conscienciació de medi ambient i amb interès cultural local». Seguint la mateixa línia, Sergi Saladié (CUP) critica que el turista de congressos o de compres que «volen vendre alguns» està dins del «model de masses», el qual «consumeix molts més recursos hídrics i energètics».

Nous llocs de treball

La CUP també s’oposa al Hard Rock perquè considera que «farà créixer l’empobriment i la precarietat dels treballadors». A més, diuen que les «males condicions laborals del sector» faran que els nous llocs de feina que es generin no s’ocupin. Respecte a això, ERC opina que «s’haurà de treballar per millorar les condicions dels treballadors del sector serveis». Els comuns també creuen que el futur complex «promet feines inestables i de poca qualitat» i que «no ajudarà a rebaixar l’atur (10,8%) que registra Tarragona». «Fomentarà un tipus de contractació més aviat temporal i precària», lamenten.

Des de Junts i Vox, destaquen que el Hard Rock crearà milers de llocs de treball, tant directes com indirectes. Ciutadans diu que aquests «han de ser estables, amb contractació indefinida i millors retribucions i condicions de treball». En aquest sentit, el PSC assegura que «gràcies a l’obra del Govern de Pedro Sánchez aquests nous llocs de treball tindran potencialment més contractes indefinits i remuneracions més altes».

Repercussió al territori

Els socialistes defensen que l’impuls del macrocomplex del Hard Rock «és perfectament compatible amb un comerç de proximitat i de la màxima qualitat com el que tenim a Tarragona o Reus». A més, remarca que aquest projecte ajudarà a «desestacionalitzar i diversificar un sector tan important per a les nostres comarques». El PP creu que «la competència sempre és bona i incrementarà el moviment entre pols comercials». Per la seva banda, Junts remarca que «s’atrauran nous perfils de clients» i que les ofertes de la demarcació «s’han de retroalimentar».

Ciutadans també creu que «molts dels visitants del complex turístic ben segur visitaran també Tarragona i Reus». En canvi, existeix certa preocupació entre les files d’Esquerra Republicana: «Si la gent té 5 euros i se’n gasta 3 al Hard Rock, no se’ls podrà gastar al comerç de l’entorn». Des de la CUP denuncien que «dificultarà tots els sectors econòmics, a part d’encarir el preu de l’habitatge i promocionar la massificació».

Tanmateix, argumenten que es concentrarà tota la demanda en aquest complex i «quedarà desert el teixit comercial del voltant». Comuns Sumar indica que «el poc turisme que hi ha vinculat al comerç local trobarà un efecte demolidor amb la CTR». A més, critiquen que s’oferirà una oferta «poc sostenible i massificada» pensada per a «grans directius».

Preocupats per la ludopatia

Un dels principals temors que existeix respecte a l’impuls del Hard Rock és el possible creixement dels índexs de ludopatia. Existeix una conscienciació generalitzada sobre aquesta problemàtica entre els partits, tot i que alguns han mostrat més preocupació que uns altres. Junts destaca que «amb les modificacions del projecte, el joc ha quedat reduït a la mínima expressió». Respecte a això, el PSC afirma que «l’espai destinat a joc d’atzar tan sols suposa un 3% del complex». «Vincular la ludopatia de la gent jove amb el Hard Rock és un acte de demagògia populista», etziben.

«Tot allò que fomenti el joc no és la nostra aposta perquè és un problema molt greu que destrossa vides», apunten des d’ERC. Els comuns comenten que «cal protegir a la població de models econòmics com el joc, volem ajudar a prevenir i oferir accés a serveis públics de salut mental per combatre l’addicció», mentre que la CUP recorda que «el mateix conseller de Salut i associacions especialitzades alerten que aquestes instal·lacions poden comportar la pujada de patologies». PP, Vox i Cs, en canvi, posen el focus en la regulació de les apostes en línia i les sales de joc properes a les escoles.

L’arribada de Hard Rock farà créixer els llocs de treball a la demarcació? - PSC: Sens dubte. No és que ho digui jo, ho diuen els mateixos adversaris del projecte. Estem parlant de milers de nous llocs de treball, per tant, de milers de famílies que es poden veure directament beneficiades.

​

​- ERC: Primer, destaquem que el projecte continua en tramitació i s’ha de veure si el projecte existirà. Els llocs de treball seran vinculats al sector serveis, amb les seves condicions, que francament són molt millorables. Hem de treballar per a millorar les condicions d’aquest sector.

​

​- Junts: Sí, s’està parlant d’una xifra aproximada d’entre 2.000 i 3.000 llocs de treball directes, als quals cal sumar els indirectes que es generin fruit de l’impacte d’una inversió d’aquesta magnitud.

​

​- Vox: És deure de qualsevol govern potenciar el desenvolupament econòmic, especialment a Tarragona, província que lidera la taxa d’atur regional, i aquest projecte, sense cap mena de dubte, portarà llocs de treball de qualitat. Els successius governs separatistes i socialistes de la Generalitat fa anys que desmantellen i criminalitzen la nostra indústria.

​

​- Comuns Sumar: El projecte del Hard Rock promet llocs de feina vinculats al turisme i, per tant, vinculats a l’estacionalitat, en resum feines precàries. Per a nosaltres, si es creen llocs de treball, segur que no seran de qualitat. Els convenis vinculats al joc i a l’hostaleria són molt minsos i amb moltes dificultats.

​

​- CUP: No. La mateixa patronal turística alertava que, a les últimes temporades, faltaven gairebé 1.500 treballadors, és a dir, vacants de feina que ningú ocupa per les males condicions del sector. Per tant, continuant apostant en el mateix model turístic no farà créixer les persones ocupades.

​

​- Ciutadans: Sense cap mena de dubte. Serà un bon complement de l’oferta turística de la Costa Daurada.

​

​- PP: Sí.

Com afectarà al teixit comercial de Tarragona i Reus l’arribada del CTR que va lligat a Hard Rock? - PSC: És perfectament compatible un comerç de proximitat i de la màxima qualitat com el que tenim a Tarragona i Reus amb la consolidació d’altres equipaments i inversions. No dubto que la gent que ens visiti sabrà valorar l’extraordinari talent del nostre teixit comercial de proximitat.

​

​- ERC: Això ens preocupa. Si la gent té 5 euros, i se’n gasta 3 al Hard Rock no se’ls podrà gastar als comerços de l’entorn.

​

​- Junts: Se’n beneficiarà perquè atraurà nous perfils de clients. Cal bastir estratègies perquè els que el visitin per congressos, convencions o concerts, passin uns dies aquí i visitin també altres reclams turístics de casa nostra com la Tàrraco Romana, el Reus modernista, l’enoturisme del Priorat i les comarques de l’interior.

​

​- Vox: Nosaltres hem estat clars en aquest sentit: tot benefici fiscal o tot suport que es proporcioni al projecte de Hard Rock ha de facilitar-se en igualtat de condicions al nostre comerç local, sense distinció. A VOX fa anys que denunciem el profund abandonament que afecta el nostre comerç local, essent constant el tancament de comerços a la nostra província.

​

​- Comuns Sumar: El poc turisme que hi ha vinculat al comerç local trobarà un efecte demolidor amb la CTR i hi haurà un efecte crida als municipis del voltant. Ens posicionem fermament en contra del projecte del Hard Rock, que fomenta models econòmics que no es tradueixen en un benefici per a les persones de territori.

​

​- CUP: El mateix projecte contempla la construcció d’unes 75 botigues de luxe gestionades per una marca ja coneguda per la implantació de grans multinacionals de la moda. La implantació d’aquestes empreses provoca la concentració en aquests centres de la demanda i l’efecte ‘forat negre’ quedant desert el teixit comercial del voltant.

​

​- Ciutadans: Molts dels visitants del complex turístic lligat a aquest projecte ben segur visitaran també les ciutats de Tarragona i Reus, la qual cosa ha de ser positiva pel teixit comercial i hostaler d’ambdues ciutats.

​

​- PP: La competència sempre és bona i incrementarà el moviment entre pols comercials.