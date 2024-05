Reus tindrà un local del servei d’atenció a les víctimes de violència masclista

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya obrirà un nou centre del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes a Reus, amb atenció integral les 24 hores del dia. El govern català ha informat recentment que té la voluntat d’adquirir locals en cinc municipis —Mataró, Vic, Tortosa, Palamós i Reus— «per a l’enfortiment del servei de la xarxa pública d’atenció a les dones i infants víctimes de les violències masclistes». El pressupost base de la licitació conjunta és de 2.474.240,80 euros, finançat amb fons europeus.

La tasca consistirà a acompanyar, atendre i informar les víctimes de violències masclistes de la comarca del Baix Camp —és una de les deu comarques que no disposa del servei—, així com els seus infants, tot reforçant l’activitat del SIE de Tarragona. Està previst que el servei l’integrin 9 treballadors —un director, un administratiu, dos psicòlegs de dones, un psicopedagog, dos educadors socials, un treballador social i un jurista—, amb la possibilitat de sumar dues persones més a la plantilla, i que compti amb una psicòloga les 24 hores.

El Departament ha elaborat un informe per determinar la disponibilitat de locals, delimitar els perímetres d’actuació i establir el preu màxim del concurs públic. En el cas de Reus, es considera que la situació òptima seria el centre de la ciutat o les zones compreses en un radi de fins a 1,5 quilòmetres caminant.

La plaça de la Sagrada Família, el carrer de la Mineta, l’avinguda de Marià Fortuny o la plaça del Santuari de Misericòrdia són algunes de les fronteres establertes. La delimitació s’ha comprès tenint en compte que l’immoble ha d’estar situat en un lloc «de fàcil accés», amb «una bona comunicació amb el transport públic» i en zones «concorregudes, evitant les exclusivament residencials i industrials».

També es valora la proximitat d’equipaments com comissaries, l’Ajuntament i CAPs. Així mateix, defineix que els locals, que han de tenir una superfície construïda d’entre 300 i 380 metres quadrats, s’han de poder condicionar com una oficina administrativa oberta al públic i incloure sales de treball, a més de disposar d’entrades de llum natural i estar adaptat.

L’informe detalla que, a Reus, hi ha «un nombre considerable de locals desocupats», si bé només un 7% de l’oferta analitzada en portals webs immobiliaris s’adapta a les necessitats del Departament. Una vegada estudiades diverses opcions en indrets com el passeig de Misericòrdia, s’ha definit que el preu de referència és de 845,50 euros per metre quadrat i que l’import màxim per a l’immoble serà de 321.290 euros.

En els deu primers mesos de l’any passat, l’Ajuntament de Reus va atendre 224 dones per violència masclista a través de l’Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV) o el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Segons va avançar la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una visita a Ca la Conxita el març del 2023, el SIE de Reus preveu atendre 300 víctimes de violències masclistes durant el primer any en marxa.