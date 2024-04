Les tres-centes heroïnes anònimes de Reus: es compleix un any del projecte Ca la Conxita

L’associació Heroïnes Anònimes va celebrar aquest cap de setmana l’any després de l’obertura del local Ca la Conxita. Aquest, situat al carrer Andreu de Bofarull, va néixer amb la voluntat de crear un espai d’atenció físic amb el qual atendre i assessorar a les víctimes de violència de gènere. La presidenta i fundadora de l’associació, Laura Recasens-Salvadó, assegura que «ha estat un any ple d’entrebancs».

«No ha estat gens fàcil, trobar subvencions per mantenir l’espai i a les persones que hi treballen econòmicament és molt difícil», comenta la presidenta, i critica la falta d’ajut per part de l’administració: «Les institucions no ho fiquen gens fàcil per tirar-ho endavant, tot i que som un servei complementari a aquestes institucions, perquè tractem diàriament amb dones que han patit violència masclista i treballem conjuntament amb el SIE (Serveis d’intervenció especialitzada) i el SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones). Hi ha moltes dones que desconeixen el recorregut administratiu al qual poden recórrer».

Falta de comunicació

Precisament, Recasens posa èmfasi en la falta de comunicació per part de l’administració de cara a la societat com un dels principals problemes a tractar. Per aquest motiu, l’entitat va impulsar l’any passat el projecte de ‘la bústia’.

Amb aquest s’han repartit bústies en diferents espais i comerços de la zona sud de Reus on les dones que pateixen violència de gènere poden fer arribar un missatge o dubte a l’associació. «A més, estem parlant de serveis que s’utilitzen sota demanda, i si no n’hi queda deslluït. I ara que s’acosten eleccions una cosa que passa és que quan un servei no es fa servir acostuma a desaparèixer», adverteix la presidenta.

«Nosaltres com a entitat fa quatre anys que fem feina, però aquest espai ha estat un afegit. Ara podem atendre de manera presencial a les dones que venen, també poden fer activitats hagin patit violència masclista o no», explica Recasens per a reivindicar el que el local els permet fer. Des de la seva obertura el febrer de 2023, l’entitat ha assistit vora 150 dones formalment, tot i que asseguren que segurament han passat pel local més de 300.

«El que volem és que sigui un espai de refugi i assessorament. Aquestes dones se senten vulnerades i soles, aleshores crear un lloc on, juntament amb altres dones, poder-se recuperar de tot allò que estan patint. Fins i tot quan han fet el pas de denunciar, perquè quan denuncies l’endemà les coses no s’han solucionat instantàniament i el procés és molt feixuc. Per tant, si no tens xarxa de suport, el dia a dia es fa molt difícil», detalla la presidenta de l’associació.