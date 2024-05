L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte atén 1.128 persones a Tarragona el 2023

L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) va atendre 1.128 persones a Tarragona l’any 2023. Aquest servei, que depèn de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, és un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes d’un delicte. A més, actuen com a punt de coordinació de les ordres de protecció de les persones que han patit violència domèstica i de gènere.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va crear aquestes oficines l’any 1996 per acompanyar una víctima des que inicia un procés judicial fins que hi ha la sentència, fent de pont entre els diferents actors que hi intervenen. A més, es brinda als usuaris informació i suport perquè puguin exercir els drets que els reconeix la legislació vigent, així com una atenció integral per potenciar la recuperació personal i reconduir la victimització, minimitzant seqüeles.

En total, l’OAVD Tarragona —ubicat al Palau de Justícia— va realitzar 4.184 actuacions durant el 2023. Això equival a una mitjana de 3,71 per víctima. Destaca que, de les 1.128 persones ateses, només 147 eren homes. És una tendència que es repeteix arreu del país. Dels 16.229 usuaris que han requerit aquest servei, un 91,6% eren dones. D’altra banda, un 56,2% eren estrangers.

Internalitzar el SAVD

Des de les OAVD s’ofereix el Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte (SAVD) en seu judicial, que ofereix suport als ciutadans que han sofrit violència de gènere o qualsevol altre delicte en el moment de l’acte de judici oral. L’any passat, fins a 1.174 persones van fer-ne ús. Fins ara, aquest servei estava externalitzat, però el Departament de Justícia ha iniciat el tràmit per tal que sigui assumit per les Oficines d’Atenció a les Víctimes. Aquest canvi passa per la incorporació de 41 nous professionals a la plantilla de les OAVD.

L’objectiu és millorar l’atenció a les víctimes, evitant l’eventual revictimització que pot implicar que hagin de ser ateses des de serveis i professionals múltiples, alhora que afavoreix que els òrgans judicials identifiquin de manera clara les OAVD com a punt de referència del Departament en l’àmbit de l’atenció a les víctimes. La reorganització també garantirà l’assistència a les víctimes de violències sexuals durant la primera compareixença en seu judicial, un servei que, fins al moment, no tenia cobertura.