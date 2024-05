Reus recorda als propietaris l'obligació de mantenir nets els solars i parcel·les.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha dictat un ban per recordar a les persones propietàries de solars l'obligació «de mantenir-los en bon estat i en les condicions òptimes de seguretat, salubritat i d’ornament públic, així com lliures de residus, per tal d’evitar el perill d’incendi i la proliferació de rates i insectes».

En el ban el fixa el 10 de juny d'enguany com a data límit per tenir els solars en condicions. El text va dirigit a les persones propietàries de solars urbans, periurbans i parcel·les en qualsevol classe de sòl, que es troben abandonades o no edificades.

Es considera un sòl com a net quan, es troba desbrossat i sense herbes altes que puguin ocasionar incendis i lliure de residus.

Es recomana picar la vegetació i deixar-la en el mateix terreny de forma regular i sense fer munts, dues vegades a l’any, una abans de l’estiu i una altra just abans de l’hivern. En cas que hi hagi restes vegetals de mida gran i altres residus caldrà transportar-los a plantes de residus autoritzades per al seu tractament.

No es recomana l’ús d’herbicides pels efectes nocius que poden tenir en els ecosistemes urbans i salut de les persones. En cas que s’apliquin caldrà que la persona estigui autoritzada, que es realitzi amb tècniques que no dispersin en l’aire els productes i, en cas de solars oberts caldrà senyalitzar-ne notòriament l’aplicació amb el tipus de producte aplicat i la data d’aplicació.

En el ban també es recorda que la propietat està obligada a la desratització del solar en el cas que es detecti la presència de rosegadors.

Finalment, el ban recorda que, segons la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar, l’Ajuntament haurà d’iniciar procediment d’ordre d’execució, amb la possibilitat d’imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i a càrrec de la persona propietària.

