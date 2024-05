El Festival Experiències de la Casa Navàs de Reus reunirà el talent artístic del territori

Els passis tindran una durada total de dues hores i recorreran diversos espais de la Casa Navàs, alguns d’ells indrets que habitualment no es visiten.Diari Més

La Casa Navàs organitza el pròxim divendres 7 de juny la primera edició del Festival Experiències. Aquest esdeveniment neix amb la voluntat d’oferir una nova oportunitat de visitar la casa modernista. La directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà, assegura que el festival té «la voluntat d’ensenyar el nostre patrimoni» i generar activitat cultural «de la mà de gent del territori».

«El modernisme és la suma de talents diferents i aquest festival també ho és», afirma la directora, afegint que «la idea és que el públic recorri la casa, també indrets que habitualment no es visiten, i a la vegada es trobi amb diferents píndoles artístiques».

La regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó, considera que «la fusió entre la Casa Navàs i tot aquest art que tenim al territori augura que el festival serà un èxit». «Fa poc temps que està oberta la Casa Navàs al públic, des del 2018, i ja s’ha convertit en un referent del patrimoni modernista que té la ciutat», sentencia la regidora.

Espectacles

Els passis, que tindran una durada total de dues hores, comptaran amb quatre espectacles diferents. Un d’ells, produït des de la Casa Navàs, és una performance anomenada Reus en guerra que combinarà lectures dramatitzades, música i arts plàstiques. L’objectiu és representar i evocar la situació que es vivia a la ciutat durant els bombardeigs de la Guerra Civil. Seguidament, serà el torn dels germans reusencs Ovidi i Silvio Álvarez, ballarí i músic respectivament, amb l’espectacle Consemblant.

Es tracta d’una obra personal que combina la coreografia amb música que no sempre serà exactament la mateixa en tots els passis i, per tant, obligarà que els artistes siguin més reactius. Un altre dels actes més destacats va a càrrec del mag Jordi Caps, el primer mag de la història en guanyar el programa televisiu ‘Got Talent España’.

El mag portarà a terme l’espectacle de màgia A propíssim que, com bé indica el nom, farà que la màgia es visqui des de ben a prop. I, per acabar, la companyia teatral ‘Les candidates’, formada per les actrius Marina Buisan i Nataniel Sánchez, oferiran l’espectacle teatral Interrail. Aquest explica un viatge de vida de dues amigues, Marina i Nats, que en arribar a la trentena es posen a reflexionar sobre diferents moments de la seva vida i les decisions que han pres sota la pressió social d’una societat patriarcal.

Els quatre passis tindran lloc a partir de les 19.30 h del divendres 7 de juny, amb una diferència de mitja hora entre aquests, i tindran un cost de 23 euros. Els socis del Club Casa Navàs podran reservar l’entrada a partir del 13 de maig enviant un correu electrònic a info@casanavas.cat i la resta de públic ho podrà fer a partir del 14 de maig.