La Casa Navàs de Reus inicia la restauració de la seva botiga per a recuperar «l’esplendor original»

Casa Navàs inicia la restauració de la botiga per a recuperar «la seva esplendor original». Les obres duraran uns 2 mesos i la botiga continuarà tancada i, «abans d’acabar l’any, farem un projecte interessant que ja explicarem», comenta Sílvia Sagalà, directora de Casa Navàs. Després de dècades sense canvis significatius, la botiga de la Casa Navàs està sotmesa a una profunda restauració per preservar la seva autenticitat i esplendor original.

L’equip de restauració de la Selva del Camp Constècnia està liderant aquesta tasca treballant amb «meticulositat» per retornar l’espai a la seva glòria passada. Segons Sagalà, «nosaltres cada vegada que podem anem fent petites restauracions; ara la botiga estava exactament igual que el primer dia, no s’havien arreglat mai totes les parets, faltava una restauració més profunda». Amb un pla meticulós i un compromís amb l’autenticitat, han volgut assegurar que cada detall reflecteixi l’essència del modernisme.

La restauració abasta diversos aspectes, des de la reparació de les parets fins a la rehabilitació de la fusteria original. Helena, membre de l’equip de restauració de l’empresa Constècnia, de la Selva del Camp, explica que «estem fent diversos processos, hi havia moltes humitats per filtració pel material del terra que pujava cap a l’alçada de les parets». «El morter s’ha fet amb calç i arena per respectar els mateixos materials i també el mateix color d’origen», afegeix. Cada detall és crucial, des de l’eliminació de les humitats fins a la restauració de les prestatgeries de fusta podrida; tot, per mantenir la integritat de l’espai.

Fa uns dies també s’han col·locat les làmpades originals del carrer Jesús restaurades per continuar amb la línia de respectar els elements de l’època. A més, s’ha procurat utilitzar la mateixa paleta de colors per recrear fidelment l’esquema cromàtic original de la botiga, assegurant-se que cada detall contribueixi a l’atmosfera única del lloc.

Amb aquesta restauració, l’objectiu és que la botiga no només sigui un antic punt de venda, sinó que formi part integral de l’experiència de visitar la Casa Navàs i dedicar tots els metres quadrats de la planta baixa a l’establiment. «Volem que la botiga acabi formant part de la Casa Navàs», assegura la directora de la casa. «Casa és tot, primer hi ha la botiga i després hi ha l’habitatge» afirma Sagalà. Amb dedicació, els propietaris aspiren a mantenir viu l’esperit del modernisme català, assegurant-se que la Casa Navàs continuï sent un testimoni del seu ric patrimoni històric i artístic.