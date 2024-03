Estudien si la part superior del mosaic que presideix l’entrada de la Casa Navàs de Reus també és de Joaquim Mir

Els historiadors de l’art Marta Saliné i Jordi March han començat a estudiar qui podria ser l’autor de la part superior del mosaic que presideix l’entrada de la Casa Navàs de Reus. Ho fan després de descobrir que la part inferior va ser pintada per Joaquim Mir, per encàrrec de Domènech i Montaner.

Una descoberta «inesperada» i «per casualitat» que els ha animat a saber si la part superior, on hi ha pintat un cel blau amb coloms, també és de Mir o d’un altre pintor. Els experts, però han reconegut que «potser mai se sabrà qui és l’autor», si no es troben prou dades i evidències. Tot i això, han assegurat que la recerca sí que servirà per «obrir la porta a estudiar» altres de les «moltes incògnites» que amaga la Casa Navàs.