La ruta de tapes Ganxet Pintxo només es farà un cop a l'any i durarà una setmana

La Ganxet Pintxo de Primavera 2024 de Reus tindrà lloc del 9 al 26 de maig. Les tapes de la ruta, que arriba a la 23ena edició, comptarà amb 33 establiments participants. Els plats tindran un preu de 4 euros i inclouran el quinto o la canya Estrella Damm.

La gran novetat d'enguany és que només se celebrarà una edició de la ruta de tapes de referència al territori, que s’allargarà una setmana més del que acostuma a ser habitual. El coordinador de la Ganxet Pintxo i vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus, Jaume Batista, ha destacat el fet de poder destinar tots els recursos a una sola edició, afegint un cap de setmana més a la convocatòria.

Presentació de la Ganxet Pintxo Primavera.Ajuntament de Reus

Segons Batista, aquesta decisió «dona l’opció als restauradors i restauradores d’aprofitar més el material gràfic de la ruta i els serveix de porta d’enllaç amb Sant Joan, Sant Pere i l’estiu».

Donació de sang

La Ganxet Pintxo continua, en aquesta edició de primavera, la històrica col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l’Hospital de Sant Joan articulant una campanya extraordinària de donació de sang. Enguany la campanya és més necessària que mai atenent que les reserves del Banc es troben en una situació límit.

Així doncs, totes les persones que vagin a donar sang els dies 14, 15, 16, 21, 22 i 23 de maig rebran dos vals per bescanviar per tapes, gentilesa dels establiments participants. L’horari per donar sang és de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores. Es recomana que els interessats en fer les seves donacions realitzin la reserva prèvia a la pàgina donarsang.gencat.cat.

Premis de la ruta

Com és habitual, els clients de la ruta tindran l’oportunitat de votar les millors tapes de la Ganxet Pintxo a través de la web de Gastronosfera, una votació que servirà per determinar el guanyador d’un àpat per a dues persones en un restaurant Estrella Michelin per gentilesa d’Estrella Damm.

Un altre premi inclou dues tapes, una entrada doble a PortAventura i una entrada doble a Infinitum Beach Club. Mentre que un tercer premi inclourà dues tapes, dos packs visit Reus (Reus Promoció) i una entrada doble a Aquatònic de les Termes de Montbrió.

Els restauradors optaran al premis de la millor tapa que seran un estand gratuït a l’espai Gastro de Reus Viu el Vi (primer premi); tres barrils de cervesa Estrella Damm (segons premi); o dos barrils de cervesa Estrella Damm (tercer premi).

La intenció, segons el coordinador de la Ganxet Pintxo, és «engrescar tant el públic com els establiments participants, qui volem que se sentin part activa de la ruta. Sense ells, establiments i consumidors, la ruta no seria possible».

«El fet que concentrem tots els esforços en una sola edició sumat al nivell gastronòmic de la ruta (gràcies a l’assessorament d’Eva Haussman) fa pensar que aquesta serà una de les edicions més sonades de la Ganxet Pintxo», conclou Jaume Batista.

La foto de grup dels participants a la ruta es farà el dimecres 8 de maig, a les 11 hores a la plaça de Prim. La inauguració de la ruta serà el dijous 9 de maig a les 20 hores a l’espai Llotja de Reus.

La Ganxet Pintxo és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el patrocini d’Estrella Damm i el suport de l’Ajuntament de Reus.

Et pot interessar: