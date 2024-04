Reus es converteix per quart any en capital de la rosa amb el Festival Roses

Per quart any, la capital del Baix Camp acollirà el Festival Roses de Reus, com a festa d’homenatge a la rosa, del 3 al 5 de maig. El certamen coincideix amb el Concurs Exposició Nacional de Roses que organitza el Centre de Lectura de Reus amb l’objectiu d’unificar esforços per promocionar i posicionar Reus com a «Capital de la rosa».

La iniciativa del Festival és de la regidoria de Promoció de Ciutat, mitjançant la qual s’hi ha sumat la regidoria de Via Pública amb les seves brigades, i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la participació del Centre de Lectura, l’Escola d’Art i Disseny de Reus i l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus. També s’hi han sumat les entitats comercials de la ciutat.

En aquesta edició, com a novetat, també hi ha la participació del sector de la restauració del centre de la ciutat, que han organitzat tota una sèrie d’activitats, concentrades majoritàriament a la plaça del Mercadal.

Les decoracions estaran exposades des del divendres 3 de maig i fins diumenge 5 de maig. Ocuparan diferents façanes i espais de la ciutat: el Palau Bofarull, el Palau Municipal seu de l’Ajuntament de Reus, el carrer Monterols, la plaça del Mercadal, i el jardí de l’Antic Dispensari.

