Humor, reflexió i drama en un Trapezi que serà històric a Reus

Una quarantena de companyies —locals, nacionals i internacionals— presentaran els seus espectacles entre el 8 i l’11 de maig per deixar els espectadors bocabadats. No es veuran només acrobàcies, danses, extravagància i clowns, sinó que la Fira Internacional de Circ de Catalunya, el Trapezi, presentarà un espai de pensament crític i de reflexió sobre temàtiques com la salut mental, el suïcidi, la pèrdua d’un ésser estimat, la identitat de gènere o la maternitat.

«És fantàstic que es faci un crida a la conscienciació, a formular preguntes i a obrir el pensament crític en qüestions de gran rellevància social», valorà la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Lourdes Malgrat. It Happens, de La Campistany; MAMA XTREME in Wonderland, de la companyia Marta Renyer; DESproVISTO, d’UpArte, i Duelo, de Jean-Philippe Kikolas, faran pensar.

«No tot tindrà una mirada fosca o preocupant; preguntes ens en farem, però hem dotat el carrer i les sales de molt humor», matisà Cristina Cazorla, codirectora artística del certamen. La programació tindrà una mirada «molt especial» cap als infants i se’ls aproparà la cultura circense, convidant les escoles a visitar la carpa del parc de Sant Jordi. El pallasso Tortell Poltrona participarà en el Cabaret. «En aquesta edició, el circ farà història perquè parlem de moltes històries dins del circ», afegí.

Alba Sarraute, l’altra codirectora artística, destacà l’esforç dut a terme per posar el Trapezi en el punt de mira del «mercat estratègic internacional», de forma que el públic europeu «i d’arreu» trobi al Baix Camp la capital del circ de qualitat. Com a reclam, grans companyies del continent, com Colectif Malunés et Mouvedbymatters o Cirque Inextrémiste, arribaran a Reus per demostrar les seves creacions. «Hem apostat per portar les grans companyies europees que fan crida a aquests mercats estratègics i que, alhora, els visitants puguin veure el talent d’aquí i el puguin portar cap a totes les parts del món», destacà Sarraute.

En aquesta direcció apuntà també la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, en veure el Trapezi com un «motor econòmic» no només per al talent cultural, sinó per «tot el que generen esdeveniments d’aquesta mena a la ciutat que els organitza i a la demarcació». Un 50% de les companyies participants són catalanes; un 25%, internacionals, i hi ha representades fins a nou comunitats autònomes.