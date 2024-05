El servei de la Ganxeta a Reus supera les expectatives i ja es preveu ampliar les estacions

El servei compta amb 250 bicicletes i 21 estacions repartides per tota la ciutat de Reus.Gerard Martí

El servei de bicicleta pública la Ganxeta tanca el primer trimestre de vida superant les expectatives de l’equip de govern. El regidor en l’àmbit de Via Pública, Daniel Marcos, afirma al Diari Més que «ja s’han realitzat més de 30.000 viatges des de l’inici del servei el passat 30 de gener».

«Els usuaris validats ja superen els 4.700, que són, per tant, totes les persones que poden agafar la Ganxeta amb un abonament o amb un tiquet puntual i, d’aquests, 2.250 ja han fet ús del servei», explica el regidor. «Aquestes són xifres positives, ja que nosaltres ens ho esperàvem per sota quan encara no s’havia posat en marxa.

A l’inici ens fixàvem en les experiències d’altres municipis amb un sistema similar i no ho van tenir gens fàcil, però a Reus ha anat molt bé», valora Marcos, afegint que «Per tant, són dades que avalen el servei i afirmen que hi ha una part de la població que s’ho ha fet seu i ja ho utilitza com a mitjà de transport diari».

A més, el regidor també avança que, veient els resultats positius del servei, augmentaran el nombre d’estacions: «Hem d’arribar a molts més punts de la ciutat i cobrir aquells barris que ja ens ho demanen. Un d’ells és el barri la Muralla, també tota la zona Països Catalans, on estem treballant, i hem d’arribar també a l’hospital a la zona de Bellissens i al polígon. Tenim el mapa més o menys dibuixat i ara hem de veure en quin moment ho executem», assenyala, afegint que esperen portar-ho endavant a finals de 2024 i durant l’any 2025.

Aquest augment de punts ja va tenir lloc el passat mes de febrer amb la instal·lació d’un punt a l’estació de tren de Renfe, amb capacitat per a 20 bicis, i un altre a la plaça de Sant Francesc, amb 16.

Un servei ja de pagament

El servei va ser gratuït durant les primeres setmanes després del seu inici. Seguidament, va rebre una rebaixa del 50% del preu en els abonaments que es va allargar fins a complir el trimestre el passat 30 d’abril. A dia d’avui, el servei compta amb un tiquet amb el preu d’1 euro que es pot pagar per al seu per un dia.

Per un altre costat, existeix l’abonament mensual de 9 euros que es veu reduït als 6 euros per als joves d’entre 14 i 29 anys, amb la Targeta Jove, i els adults a partir de 65 anys, amb la Targeta Daurada. Els usuaris menors de 16 anys tenen obligat l’ús de casc de seguretat.

Avui dia, el servei disposa d’estacions de servei al camí de l’Aleixar, barri Gaudí, estació de Renfe, plaça de la Llibertat, avinguda Sant Jordi, carrer de Sant Joan, raval de Jesús, raval de Santa Anna, carrer de Manresa, raval de Sant Pere, carrer de l’Escorxador, plaça de Sant Francesc, passeig Prim, avinguda del President Macià, plaça de la Pastoreta, plaça de Gandhi, avinguda Vidal i Barraquer, carrer de Jaume Vidal i Alcover, carrer dels Velers, barri Fortuny i a la urbanització Juncosa.

Un total de 21 estacions i 250 bicicletes al servei dels ciutadans reusencs que, com adverteix el regidor, augmentarà en el futur. A més, el registre es pot fer a través de l’aplicació mòbil habilitada pel servei que permet veure les diferents estacions de la ciutat, les bicicletes disponibles o reservar el seu ús.