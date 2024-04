La Ganxeta rebaixa fins al 50% totes les modalitats de subscripció mensual

Reus Mobilitat i Serveis ha decidit rebaixar fins al 50% totes les modalitats de subscripció mensual de la Ganxeta fins al 30 d'abril. L'oferta s'ha activat un cop acabada la promoció ESTRENA vigent durant les primeres setmanes de funcionament.

Amb aquesta nova promoció, el tiquet de 24 hores del sistema públic de bicicleta compartida de Reus es manté a un euro al dia però totes les subscripcions mensuals que s'activin des d'ara i fins al 30 d'abril costaran la meitat: la mensual queda en 4,50 euros, mentre que la Ganxeta Jove i la Ganxeta Daurada baixen fins als 3 euros.

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, afirma que «volem que els usuaris que ja s'han habituat a moure's per Reus amb la Ganxeta ho continuïn fent i que l'import de la subscripció mensual no sigui cap impediment. Valorem molt positivament la resposta per part dels usuaris des de l'estrena i destaquem que durant aquestes primeres setmanes el servei ha registrat molt poques incidències».

El temps mitjà d'un trajecte en bicicleta compartida és de 4 a 12 minuts. Qualsevol persona a partir de 14 anys pot fer-ne ús, però és obligatori l'ús del casc per a menors de 16 anys.

Des de Reus Mobilitat i Serveis ja es treballa per augmentar la capacitat de dues estacions instal·lades en aquesta primera fase: la de l'estació de RENFE –ara amb 20 ancoratges– i la de plaça de Sant Francesc –amb 16 places actualment.

El projecte de bicicleta compartida de Reus està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».