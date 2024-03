Els joves d'entre 14 i 16 anys ja poden utilitzar la Ganxeta

Des d'aquesta setmana, els joves d'entre 14 i 16 anys ja poden fer ús del sistema de bicicleta compartida la Ganxeta a Reus. L'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha modificat el reglament perquè els joves també en puguin fer ús. Cal recordar que és recomenable l’ús del casc quan es circula amb bicicleta per la ciutat i que per a menors de 16 anys és obligatori.

Reus Mobilitat i Serveis ja està validant els usuaris pendents d'entre 14 i 16 anys a partir de les dades identificatives que cal introduir en el moment de registrar-se a l’aplicació.

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis afirma que «acostem la Ganxeta als adolescents i joves, col·lectius clau per l'aposta present i futura de ciutat per a la mobilitat sostenible, la ciutat verda i la lluita contra el canvi climàtic».

Amb l’objectiu de consolidar l’hàbit dels usuaris que utilitzen la Ganxeta per desplaçar-se per la ciutat, s'ha prorrogat la promoció de gratuïtat fins al dimarts 9 d’abril. Així, amb l’ús del codi ESTRENA, l'usuari podrà fer tants viatges de 30 minuts com vulgui sense cap cost. A més, cada usuari podrà fer servir la promoció cada dia fins que s’acabi. Ara també s'hi podran acollir els joves de 14 a 16 anys, que encara no han pogut fer ús del servei de bicicleta compartida.

El projecte de bicicleta compartida de Reus està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».