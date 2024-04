La Targeta Daurada renova imatge i amplia els avantatges per a persones majors de 65 anys

L’Ajuntament de Reus ha començat a distribuir el nou model de Targeta Daurada, renovat amb una nova imatge. La Targeta Daurada permet a les persones majors de 65 anys empadronades a Reus gaudir de la gratuïtat de diversos serveis i de descomptes en activitats culturals que se celebren a la ciutat.

La renovació de la imatge ve acompanyada de nous avantatges per a totes les persones usuàries: un abonament especial de 6 euros al mes a la Ganxeta, el sistema públic de bicicleta compartida de l’Ajuntament de Reus; i un descompte en l’entrada al Parc de Nadal, que passa de 4 a 3 euros.

Les targetes amb el nou disseny es lliuraran a les persones que la sol·licitin per primera vegada o que necessitin fer-ne un duplicat per pèrdua o robatori. Les targetes amb el disseny antic continuaran sent vàlides.

La Targeta Daurada és d’ús personal i intransferible. Per obtenir-la cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus. Cal anar-hi personalment i presencialment.

La primera expedició es gratuïta. Si s’ha perdut o deteriorat també es pot demanar un duplicat, en aquest cas té un cost de 6 euros. Si l’han robat, presentant la denúncia, el duplicat no té cost.

Avantatges de la Targeta Daurada

Gratuïtat total

Entrada a exposicions als Museus de Reus i al Centre de la Imatge Mas Iglesias

Entrada al Gaudí Centre

Visita del Pavelló dels Distingits de l’institut Pere Mata

Transport públic urbà

Oferta formativa Mas Carandell

Accions formatives de la Fundació IMFE per a jubilats (En el cas de Mas Carandell i la Fundació IMFE la gratuïtat està subjecta a les condicions específiques de cada curs)

Descomptes

Entrades als espectacles de producció pròpia al Teatre Bartrina i a l’Orfeó Reusenc (20% de descompte); al Teatre Bràvium (10%)

Abonament matinal i diari al gimnàs municipal del Pavelló Olímpic (30% de descompte)

Activitats físiques organitzades per Reus Esport i Lleure en instal·lacions municipals (30% de descompte)

Entrada a les piscines municipals (30% de descompte)

Entrada al Parc de Nadal: 3 euros

Bonificació en l’import dels cursos als als Centres Cívics (15% de descompte)

Ganxeta Daurada: 6 euros al mes (la tarifa general és de 9 euros, en cas de tres mesos d’abonament consecutiu a partir del quart la bonificació serà del 50%)

Et pot interessar: