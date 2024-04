Multes de fins a 750 euros per llençar les deixalles fora dels contenidors a Reus

L’Ajuntament de Reus posa en marxa una campanya de sensibilització contra els incívics que llencen les deixalles fora dels contenidors. La campanya busca acabar especialment amb dues pràctiques que embruten i donen mala imatge de la ciutat: deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors i abandonar residus voluminosos al carrer, sense fer ús del servei espe cífic de recollida.

Aquestes pràctiques, a més, comporten un cost extra per a l’Ajuntament, que ha de realitzar serveis extraordinaris de recollida i neteja per a la correcta gestió de les deixalles. La suma dels quatre serveis que té l’Ajuntament tenen un cost extra de 895.000 euros

La campanya té dues línies. Una, informativa, amb cartelleria a la via pública i missatges a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, que reforçarà els missatges: Deixar la brossa o abandonar trastos al carrer o fora del contenidor és sancionable; i prou brossa fora del contenidor; i prou trastos al carrer.

Al seu torn, la Guàrdia Urbana desplegarà dispositius amb agents de paisà per localitzar i denunciar els incívics en el moment que deixen les deixalles fora del contenidor. L’Ordenança de Civisme preveu una sanció per deixar la brossa fora del contenidor és de fins a 600 euros. La sanció per deixar objectes, mobles i voluminosos fora de lloc és de fins 750 euros, segons l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics.

