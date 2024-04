Netflix gravarà escenes de 'Machos Alfa' a PortAventura World

PortAventura World acollirà durant les properes setmanes el rodatge de diverses escenes de la tercera temporada de la sèrie espanyola 'Machos alfa', que s'emet a Netflix.

Així doncs, segons ha pogut saber Diari Més, la productora aprofitarà la gran varietat de possibilitats que ofereix el parc d'atraccions per enregistrar, durant el mes de maig, diverses escenes que apareixeran en la sèrie.

'Machos alfa' és una comèdia creada pels germans Alberto i Laura Caballero per a Netflix. Està protagonitzada per Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez i Raquel Guerrero, i va ser produïda per la productora dels dos germans, Contubernio, en la seva primera producció fora de Mediaset España Comunicació des del final de 'Aquí no hay quien viva'.

La primera temporada es va estrenar en Netflix el 30 de desembre de 2022, mentre que la segona es va emetre 9 de febrer de 2024. La sèrie ha tingut grans dades d'audiència gràcies a la temàtica que tracta i a la força dels seus personatges.

Per aquest motiu, Netflix va decidir renovar la sèrie amb una tercera temporada, que tindrà un nou lliurament de deu capítols, i en la qual Tarragona estarà present.

Et pot interessar: