Martra Visions recapta 140 quilograms d'ulleres per enviar-les a Gàmbia

Reus és una ciutat molt solidària. Aquesta frase la repeteix el nostre protagonista més d’un cop en un quart d’hora, i resumeix el com ha aconseguit en aquest any poder recollir fins a 140 quilograms d’ulleres per a portar-les a Àfrica. «Allí no hi ha res d’això, no tenen ulleres ni hi ha ningú que es preocupi dels seus problemes de visió», explica Joan Martra, propietari de la botiga Martra Visions, situada al carrer Sant Llorenç de Reus. Es va ficar en l’ofici tard.

Tot i que la fita enguany és important, es tracta d’un projecte que, per descobrir els seus orígens, ens hem de remuntar gairebé dues dècades enrere. «L’any 2005 una amiga, que és metgessa, estava fent un estudi a Guinea Equatorial i em va venir a demanar ulleres perquè allà no en tenien», comença explicant Martra, afegint que tot i que li podia oferir aquestes ulleres «si no sabem les necessitats de la població és complicat».

«Aleshores, vaig decidir anar allà i fer revisions per conèixer el que necessitava i amb això vaig aconseguir que diverses empreses em regalessin material», relata l’oculista, que afirma que es va passar durant sis mesos fent el muntatge de 400 ulleres, que van ser enviades posteriorment a Guinea Equatorial.

«Després d’això va venir la crisi i no es va continuar. I no va ser fins a l’any 2015 que el Bar Campus de Reus, que tenien amistats a Gàmbia i coneixien la meva història, em van demanar que si els podia donar ulleres per portar-les», comenta, un fet que va fer ressorgir l’esperit solidari de Martra.

«Vaig començar a anar a Gàmbia, però d’una manera diferent. Primer recollim ulleres, reciclant-ne de tot Reus i altres ciutats de la zona com Tarragona. Les classifiquem per graduacions, les etiquetem, ens les emportem cap allà i ens posem a graduar la vista de la població», relata, i és que fan arribar aquestes ulleres fins als racons més allunyats del país, gràcies també al suport de l’ONG M’Bolo: «per arribar als poblats hem de llogar un cotxe i ens estem fins a sis hores de trajecte per a poder arribar. Si aquesta gent hagués d’anar caminant per recollir-les seria molt difícil».

Una iniciativa ja tradicional

Des d’aleshores es va convertir en una tradició: «Anem de viatge una bona colla uns 15 dies, i d’aquests potser 12 o 13 ens els passem fent revisions a entre 80 i 100 persones diàries que s’emporten unes ulleres graduades o unes de sol».

«I hem de pensar que allí les problemàtiques de vista que tenen són molt diferents. Trobem molts casos de vista cansada i presbícia, perquè molta gent aquí portem ulleres des de joves i allà no», detalla, i assegura que «per poder-ho hem d’anar amb molt de material. Enguany hem aconseguit 140 quilograms que és molt perquè Reus és una ciutat molt solidària, perquè per comprar tot aquest material serien molts diners».

No obstant això, es tracta d’una feina que també comporta un sacrifici, i és que durant aquest viatge la seva botiga, enfocada a la venda d’ulleres de qualitat, queda tancada, però això no afecta especialment a Joan Martra. «Quan estic allí no facturo res, però val la pena. Com si hagués de tancar un mes», assegura amb un somriure. «A més, és un viatge que m’agrada molt. Àfrica enganxa, però sobretot Gàmbia perquè la gent té molt bon cor i és un paradís», afirma.