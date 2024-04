Reus desplega dues Comunalitats urbanes per fomentar l'economia social i solidària

La ciutat de Reus està desplegant dues de les 25 Comunalitats urbanes que s'han constituït a tot Catalunya gràcies a les subvencions del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. El programa té l'objectiu de crear projectes econòmics que puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local.

En l'anterior convocatòria, Reus va impulsar la Comunalitat Reus Sud. Una iniciativa que ara continua endavant amb la nova línia de subvencions per al 2024-2026, a la qual s'afegeix una altra Comunalitat a la ciutat, el Rusc, que abastarà els barris del Casc Antic, Pastoreta, Horts de Miró, Muralla, Monestirs, Carme i Mercat Central, Jardins de Reus. Reus és l'única ciutat de Catalunya que compta amb dues Comunalitats.

La regidoria d'Empresa, Ocupació i Formació actuarà com a facilitador dels projectes i per a millorar la interacció conjunta, especialment en aspectes com són la formació, l'acompanyament en la difusió i el suport per a la constitució d'empreses i xarxes d'economia col·lectiva, entre d'altres.

En aquest sentit, les dues Comunalitats es coordinaran en les seves accions per tal de portar a terme actuacions dins del seu territori, garantint que no es dupliquin, i treballar conjuntament en benefici de la ciutadania de Reus en conjunt.

En aquest sentit, el regidor Òscar Subirats, apunta que «l'Ajuntament serà al costat dels dos projectes per ajudar al fet que tots dos projectes puguin desenvolupar-se i continuïn aportant a la nostra ciutat models econòmics i de relacions socials que generen cohesió, resiliència i apostin per la proximitat, fomentant l'economia circular i la sostenibilitat».

Cada comunalitat compta amb una subvenció de 350.000 euros per part de la Generalitat i haurà de complir amb una sèrie d'indicadors bianuals que tenen a veure amb l'atenció ciutadana, el desenvolupament de projectes d'ajuda mútua i xarxes d'intercooperació i la inserció social i laboral de persones.

Comunalitat El Rusc

La Comunalitat el Rusc s'articula a través de les següents entitats: la cooperativa Les Abelles (entitat coordinadora); les associacions Senior Lab i Calmécac i la Cooperativa Yólotl. Altres entitats participants són les associacions Dones Llatinoamericanes Madre Tierra, Corazones de Vida i Som Útils ARSU. El Rusc treballarà a les zones del Casc Antic, Pastoreta, Horts de Miró, Muralla, Monestirs, Carme i Mercat Central, Jardins de Reus.

Comunalitat Reus Sud

La Comunalitat Reus Sud està formada per la cooperativa Icària Acció Socio-educativa com a entitat col·laboradora amb la participació del col·lectiu Eixarcolant, les cooperatives Enernou i Llars Familiars i l'Associació Heroïnes Anònimes-Associació de suport i empoderament de les dones. També hi participa Reus Refugi.

El seu àmbit d'actuació s'estén pel sud de la ciutat: Aigüesverds, Bellissens, Blancafort, Carrilet, Clarises, Fortuny, Illes Medes, Juroca, Lledoners, Misericòrdia, Mas Abelló, Mas Carpa, Mas Ferrer, Mas Iglesias, Montserrat, La Sardana, Polígon Granja Vila, Carreteres Salou, Constantí i Cambrils.

Et pot interessar: