La caminada dels 30 anys de REDESSA aplega més de 600 persones

Més de 600 persones han participat en la caminada popular dels 30 Anys de REDESSA, organitzada per la regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració de la regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i REDESSA.

El punt d’inici i final del recorregut ha estat ubicat al primer centre d’empreses de REDESSA, el del Viver situat al Camí de Valls. El recorregut, d’uns 10 km, oferia un plantejament molt familiar i assequible, aprofitant la gran xarxa de camins que envolten la ciutat de Reus. La jornada ha transcorregut en un ambient molt familiar i festiu i els participants han rebut com a obsequi una bossa de cotó, commemorativa de la celebració.

En paraules del regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, «l’èxit de participació de la jornada d’avui és el millor exemple de que iniciatives com aquesta són una gran eina per acostar a la ciutadania l’activitat que es desenvolupa a REDESSA», i ha afegit que «volem que la celebració dels 30 anys de REDESSA sigui una celebració de tota la ciutat».

La caminada també ha comptat amb el suport de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, per la seva contribució al foment de l’activitat esportiva com a hàbit saludable i, a més, ha tingut una vessant solidària, ja que els participants han pogut portar aliments per a col·laborar amb el Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de Canal Reus, l’encarregada de fer la primera passa simbòlica de la cursa, i les empreses Jurisa i Salut i Treball, vinculades a l’ecosistema de REDESSA i que tenen la seva seu al centre d’empreses REDESSA Tecno.