Adif i l’adjudicatària formalitzen el contracte de l’estació de Reus-Bellissens

Adif i l’empresa Contratas y Ventas han formalitzat definitivament el contracte per a executar les obres dels projectes de construcció de la nova estació de Reus-Bellissens, així com del pas inferior urbà conegut com a Pas Ciutat, tal com queda reflectit al Boletín Oficial del Estado (BOE). L’acord estableix que els treballs tindran un cost de 9.843.350 euros (IVA inclòs) —gairebé dos milions menys del que s’havia previst en primer terme—, que s’abonaran en tres anualitats.

El termini màxim per a completar la intervenció és de 20 mesos, que començaran a comptar a partir de l’entrega de l’acta de comprovació de replanteig, que marcarà l’inici. Està previst que l’acta de comprovació del replanteig es lliuri dins del mes següent a la data de la formalització del contracte. Cal recordar que les administracions públiques manifestaren en el passat que l’objectiu és que el baixador entri en funcionament el 2025. Segons els estudis de demanda d’Adif, es calcula que registrarà 1.400 viatgers diaris.