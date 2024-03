La construcció de l’estació de Bellissens a Reus costarà 1,7 MEUR menys del previst

Recreació virtual de com s’espera que quedi l’estació de Reus-Bellissens, amb el corresponent pas inferior urbà.Cedida

El compte enrere per a la inauguració de l’estació ferroviària de Reus-Bellissens ja ha començat. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat les obres de construcció del baixador per 9,8 milions d’euros (IVA inclòs), una xifra que suposarà un estalvi d’1,7 milions respecte del pressupost base de licitació (era de gairebé 11,5 milions d’euros). El projecte inclou, també, el Pas Ciutat, el pas inferior urbà que connectarà el Campus Bellissens de la URV amb l’estació d’autobusos i que finançarà l’Ajuntament de Reus.

Cal recordar que la subhasta per a la realització del projecte va generar una gran expectació. El concurs públic va rebre un total d’onze ofertes, tal com va avançar Diari Més el passat desembre. Quatre empreses van presentar-se a títol individual, mentre que les set propostes restants corresponien a unions temporals, de forma que, en total, foren una vintena les companyies que s’inscrigueren en la licitació. Finalment, el projecte l’executarà Contratas y Ventas SA, que tindrà un màxim de 20 mesos per efectuar les obres. Està previst que l’estació entri en funcionament el 2025.

El Govern central considera que el nou baixador és un «projecte estratègic per al desenvolupament de la xarxa ferroviària de proximitat a la província de Tarragona». Segons els estudis de demanda efectuats per Adif, es calcula que l’estació registrarà un trànsit d’uns 1.400 viatgers diaris, que podrien arribar als 3.500 passatgers en un horitzó de 30 anys.

En concret, l’Estat assenyala que l’actuació «millorarà la multimodalitat de la localitat, connectant-la amb la xarxa de Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya, atenent així a les demandes actuals». Per l’estació, circularan els serveis de les línies RT1 (Tarragona-Reus), de Rodalies del Camp de Tarragona, i els trens regionals R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona-Riba-roja d’Ebre).

La infraestructura, que es vertebrarà en mòduls a tocar del Campus Bellissens, l’Hospital Universitari Sant Joan i el Tecnoparc, comptarà amb un vestíbul i un espai per a màquines autovenda, així com zones d’espera. Les dues andanes laterals tindran uns 220 metres de longitud i uns 5 metres d’amplada, i estaran cobertes per marquesines.

Per unir-les, es construirà un pas inferior accessible, dotat d’ascensors i escales fixes. El projecte també preveu la urbanització de l’entorn, amb la creació d’una plaça que combini els accessos a l’estació i que integri zones de parada dels vehicles. S’habilitaran places de Kiss & Ride, pensades per a recollir o deixar passatgers i continuar la marxa.