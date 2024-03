Reus demana connectar l’estació intermodal amb Barcelona i l’AVE

L’Ajuntament de Reus ha presentat una bateria d’al·legacions a l’estudi informatiu de l’estació intermodal amb l’objectiu de «millorar el projecte en relació amb la seva capacitat, intermodalitat i connectivitat amb la resta d’infraestructures de transport», tal com detallà la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui. Entre altres qüestions, el consistori proposa que es prevegi un enllaç fluid amb Barcelona, l’estació d’alta velocitat Camp de Tarragona i l’Aeroport de Reus, així com definir un traçat que permeti segregar el transport de mercaderies del de passatgers.

Berasategui subratllà que l’emplaçament és «un encert» sempre que «es garanteixi la intermodalitat de tots els mitjans que estan planificats al Camp de Tarragona», de forma que es facilitaria la connexió entre el tren convencional, l’alta velocitat, el futur TramCamp, els autobusos interurbans, el vehicle privat i els desplaçaments a peu; una comunicació que es vol millorar amb les al·legacions.

L’Ajuntament suggereix que s’habiliti un tren llançadora entre l’estació intermodal i la de Camp de Tarragona i un autobús que transporti els passatgers cap a l’Aeroport de Reus o de tornada de la infraestructura aeroportuària. També sol·licita que es tingui en compte un enllaç directe amb Barcelona, bé sigui a través de Rodalies o de l’alta velocitat, per tal que «presti més serveis de forma directa» i per garantir «un servei adequat a la població de l’àrea metropolitana de Tarragona».

Així mateix, considera que s’hauria d’establir una parada de l’autobús urbà de Reus per «donar facilitats a la implantació i l’aproximació», millorar el vial de connexió de la intermodal amb la rotonda de la T-11 i l’avinguda de Bellissens —i dissenyar-lo amb espai per a autobusos, bicicletes i vianants— i adequar els camins de l’estació amb el nucli urbà de la Plana i de Vila-seca per a l’ús segur per a tots els usuaris de la via, a més d’incloure un aparcament de bicicletes segur i vigilat a la nova estació.

Un altre paquet de propostes va dirigit a augmentar la capacitat de la intermodal. Berasategui va apuntar que s’hauria de preveure una estació amb un mínim de sis vies, en comptes de les quatre plantejades, «que permeti garantir la màxima intermodalitat» i «la simultaneïtat d’usos», a banda de dibuixar un traçat que permeti segregar el transport de passatgers del de mercaderies, allunyant-les dels nuclis urbans i habitats.

L’Ajuntament ha afegit peticions «en clau de ciutat verda», com són incorporar mesures de construcció sostenible al projecte de l’edifici, garantir solucions per mantenir l’accessibilitat i la connectivitat dels camins rurals afectats pel nou baixador i dotar els vials de l’entorn, l’aparcament i la mateixa estació de zones verdes, arbrat i paviments drenants «per millorar la integració paisatgística i mitigar l’efecte d’illa de calor». «L’aportació la fem amb esperit constructiu, ja que l’estació intermodal és una oportunitat per estructurar i cohesionar el territori», tancà l’edil Berasategui.