Reus fa una crida per superar les 1.000 donacions de plasma

L’any passat es van registrar a Reus un total de total de 988 donacions de plasma, un augment d’un 60% respecte l’any anterior durant el qual es s’havien assolit 616. L’increment va superar de llarg les expectatives inicials però encara no és suficient per cobrir les necessitats d’aquest component sanguini a Catalunya.

Aquest mes, coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries que se celebra del 22 al 28 d’abril, el Banc de Sang i Teixits fa una crida per superar les 1.000 donacions de plasma amb campanyes especials diàries que se sumen als dotze centres fixos de donació de sang dels centres hospitalaris on es pot donar plasma habitualment.

L’objectiu és contribuir a la cursa de fons per arribar a les 50.000 donacions el 2025 que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients que necessiten medicaments de per vida fets amb aquest component de la sang tan preuat.

Durant tota una setmana, s’han programat campanyes especials de donació de plasma a tot Catalunya. A Reus, el divendres 26 el centre fix de donació del Banc de Sang de l’Hospital Sant Joan de Reus obrirà especialment per a acollir donacions de plasma amb motiu d’aquesta Setmana.

L’any 2023 van donar plasma un total de 14.542 persones a Catalunya. La crida per assolir el Repte d’Or va obtenir resultats esperançadors amb un record de nous donants històric: 4.106 persones van donar plasma per primera vegada, més del doble que l’any anterior i 93 ho van fer a l’Hospital de Reus.

Qui pot donar plasma?

Per donar plasma s’han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang. És a dir, cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se bé de salut i, en el cas de les dones, no estar embarassada.

Com que el plasma és sobretot aigua, la recuperació és molt ràpida i les donacions poden ser més freqüents. De fet, es pot donar plasma cada 15 dies i fins a 24 cops l’any.

Les persones interessades a donar plasma només cal que ho consultin amb el Banc de Sang, trucant al 93 557 36 30, enviant un correu electrònic a plasma@bst.cat o emplenant el formulari del web donarsang.gencat.cat/plasma.

