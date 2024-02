Pugen un 28% les donacions de plasma i s'estabilitzen les de sang i plaquetes, amb un total de 277.698 el 2023

El 2023 es van registrar a Catalunya 277.698 donacions entre les de sang, les de plaquetes i les de plasma, segons xifres del Banc de Sang i Teixits. En concret hi van haver 247.677 donacions de sang, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior però que suposa l'estabilització en xifres anteriors a la pandèmia. De plaquetes n'hi van haver 2.262. En canvi, les de plasma van pujar un 28% en comparació amb l'any anterior, fins a les 27.759. D'altra banda, destaca la xifra de nous donants de sang ja que una de cada deu persones es va estrenar com a donant. Això es tradueix en 25.519 persones que el 2023 van donar sang per primera vegada, un 9% més que l'any anterior.

En total, l'any passat hi van haver 178.747 donants de sang, 14.542 de plasma i 1.455 de plaquetes. Les campanyes que s'organitzen arreu del territori suposen el 60% de les donacions que es fan en total. D'altra banda, 73.614 persones han rebut les transfusions que necessitaven i s'ha assolit el repte de les mil donacions diàries.

Els donants donen de mitjana 1,39 vegades l'any -el màxim per a homes és de quatre i per a dones de tres-. Els que han fet dues o més donacions aquest any representen el 30% del dotal, mentre que els que ho fan només un cop suposen el 70%.

Pel que fa al perfil, el majoritari és el d'una persona d'entre 45 i 70 anys. Dins d'aquests, el 20% tenen entre 45 i 54 anys i els majors de 55 i fins als 70 són el 27%. Tot i això, els d'entre 18 i 25 anys han augmentat un 6% en el darrer any. Aquesta, juntament amb la franja de majors de 60, són les úniques que van registrar increments el 2023.

D'altra banda, hi ha un total de 2.575 donants actius que han arribat als 70 anys i ja no poden continuar aquesta tasca solidària. Aquesta xifra és un 5% superior a la de l'any anterior. Més enllà de l'edat, el Banc de Sang i Teixits calcula que unes 30.000 persones han deixat de donar el 2023 per diversos motius, molt d'ells circumstàncies puntuals com pot ser l'embaràs, viatges o problemes de salut lleus.

Pel que fa als nous donants, són majoria les dones, especialment entre els més joves. Així, hi ha 14.291 noves donants dones i 11.227 homes. En el còmput global també destaquen les dones, que són gairebé 6.500 donants més que els homes.

El Banc de Sang i Teixits ha destacat la importància de recuperar les xifres anteriors a la pandèmia pel que fa als nous donants ja que d'això depèn el futur de les donacions. De fet, el 2019 hi van haver 34.774 nous donants, xifra que va baixar a 22.379 el 2020 i 21.332 el 2021. Des del 2022 però la xifra torna a anar en augment.

Rècord de nous donants de plasma

En el cas del plasma sí creix la mitjana de donacions, passant de l'1,83 a l'1,91, amb un 46% de persones que donen dues o més vegades de mitjana a l'any. En això hi contribueix el fet que de plasma se'n pot donar cada 15 dies.

El 2023 es va registrar un rècord de nous donants de plasma, amb un increment del 52% i un total de 4.106 persones. El gran repte del Banc és fidelitzar aquest col·lectiu i aconseguir que doblin les donacions, per tal d'aconseguir el repte de l'autosuficiència en els propers tres anys, com marca la directiva europea.

0+, grup sanguini majoritari

El grup 0+ va ser el majoritari, amb 88.720 donacions; seguit de l'A+, amb 83.561. Per darrera hi ha el 0- (27.405), l'A- (20.276), el B+ (16.339), l'AB+ (6.331), el B- (3.596) i l'AB- (1.429). Només el 7% de la població té el 0-, que és l'universal.