Tret de sortida a la 10a campanya dels Bombers per donar sang amb l'objectiu d'aconseguir 3.500 unitats

La 10a edició de la campanya Els Bombers i les Bombers t'acompanyen a donar sang s'ha posat en marxa amb l'objectiu d'arribar a les 3.500 unitats. La campanya, que es fa conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits, s'allargarà fins al pròxim de 8 de juny i concentrarà els seus esforços en aconseguir el màxim de donacions entre els mesos de març i abril per augmentar les reserves abans de Setmana Santa, època en què acostumen a baixar al voltant d'un 25%. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha posat en valor la «vocació de servei» i la «professionalitat» dels Bombers. «Són un referent arreu del planeta», ha afirmat Elena, que ha recordat les moltes activitats de caràcter solidari que organitza el cos de Bombers al llarg de l'any.

«Tenir prescriptors com els Bombers que atrauen la gent a dona sang és molt important i és d'agrair», ha insistit el titular d'Interior, que ha estat acompanyat per la directora general del Banc de Sang i Teixits, Anna Millán; el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, i l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, que han visitat el dispositiu per a la recollida de sang que s'ha instal·lat durant tota la jornada al Mercat Vell. La campanya compta amb la col·laboració de nombrosos ajuntaments i es caracteritza per programar jornades de donació en un ambient festiu i participatiu.

Les persones interessades a participar-hi han de reservar prèviament el dia i l'hora de la donació al web donarsang.gencat.cat/bombers, on hi ha el llistat de totes les localitats implicades en la iniciativa i els horaris de la campanya. De moment, i fins al 8 de juny, ja hi ha programats 27 dies i 26 ciutats i pobles de tot Catalunya.