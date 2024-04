Reus destinarà 250.000 euros a millorar l’asfalt de diversos carrers

L’Ajuntament de Reus continua treballant per posar al dia passos de vianants, voreres i altres elements de la via pública. Per decret del regidor delegat de Via Pública, el consistori ha aprovat inicialment un nou projecte de reforç i millora del paviment en diverses artèries de la ciutat.

Aquestes obres afectaran l’asfalt dels carrers del Pare Manyanet, d’Antoni Rius i Miró, d’Antoni Isern i de Prades, així com trams de l’avinguda dels Països Catalans, la rotonda del carrer de Sor Lluïsa Estivill amb Alcalde Joan Bertran i el passeig dels Plàtans.

El pressupost d’execució del contracte ascendeix fins als 249.472,89 euros, després d’afegir-hi les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA, i les obres preveuen un termini màxim de quatre mesos. En cas de no rebre cap al·legació durant el període de 30 dies hàbils, el projecte esdevindrà definitivament aprovat.

El document té com a objectiu el reforç i la millora del paviment a través del fresat de la capa asfàltica existent, a més d’aplicar capes d’aglomerat asfàltic intermedi i de rodament. A més, es procedirà a reparar i sanejar les zones amb problemes de subbase o altres desperfectes. Les obres estan planificades per portar-se a terme en horari diürn, amb l’excepció dels treballs a l’avinguda dels Països Catalans, que estan previstos en horari nocturn.

Posar al dia la via pública

Aquest projecte donarà continuïtat a les actuacions de posada al dia de la via pública que l’Ajuntament de Reus està desenvolupant els últims mesos, així com als treballs de manteniment dels vials municipals que s’han efectuat els darrers anys.

Els últims mesos, ha estat freqüent veure operaris arranjant voreres, escocells i llambordes, aplicant els treballs del Pla de Manteniment de la Via Pública, responent a objectius com millorar l’accessibilitat dels passos de vianants i les voreres i renovar els paviments, la pintura o la senyalització deteriorats.

També s’han dedicat esforços a arranjar l’estat de les sis àrees d’higiene per a gossos, netejant els pipicans i substituint i renovant les capes de sauló i de feltre geotèxtil, i al març es va encetar una planificació de treballs de manteniment dels nou espais d’esbarjo per a cans, que hauria d’acabar la ronda inicial a principis de maig.

Altres indrets de la ciutat en què l’Ajuntament ha treballat per endreçar el seu aspecte i reparar elements malmesos han estat les zones de jocs infantils —en acabar el pla intensiu, es decidí que, com a mínim una vegada cada sis mesos, es netejarien en profunditat— i les instal·lacions esportives municipals, a finals del 2023.