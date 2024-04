L’únic pa de Sant Jordi sense gluten és de Reus

Reus s’ha convertit en l’epicentre d’una revolució gastronòmica amb l’únic pa de Sant Jordi apte per a celíacs de tot Catalunya. L’atenció se centra en la fleca i cafeteria Zero Gluten adn Sistaré, que ha estat reconeguda al Concurs al Millor Pa de Sant Jordi amb el seu pa sense gluten, en la VII edició d’aquest certamen, el passat 17 d’abril.

«És orgull perquè som de Reus i perquè la gent pugui gaudir d’un pa sense gluten», afirmava Xavier Pàmies, autor del producte. «Es tracta d’un reconeixement a la iniciativa, i també al fet que soc jove, un jove emprenedor», tancava.

Situada dins del Mercat Central de Reus, aquest establiment familiar, liderat per Xavier Pàmies, un emprenedor de 22 anys, representa la sisena generació del Forn Sistaré, una institució amb més de 100 anys d’història. El pa de Sant Jordi de Zero Gluten adn Sistaré combina tres masses diferents, que són les nous, sobrassada i formatge, disposades estratègicament per evocar els colors de la senyera catalana.

La preparació d’aquest pa és meticulosa, tal com descriu Pàmies: «Els ingredients bàsics del pa de Sant Jordi són nous, sobrassada i formatge, que fan les quatre barres de senyera, i el de nous és el que envolta el pa, però, la recepta és diferent d’un pa convencional perquè canvies les farines perquè es pugui menjar sense gluten. Llavors porta farina d’arròs i midons. Nosaltres ja teníem com a referent l’Eduard Crespo, que va ser el professor de pa que va ensenyar el meu pare, i ara volíem fer una versió que pogués gaudir tothom».

Preguntat sobre l’expectativa de venda, Xavier mostra optimisme: «Creiem que sí que es vendrà, perquè també, nosaltres, volem que la gent pugui gaudir d’un pa de Sant Jordi sense gluten, om ens ha passat amb la coca de cireres, que vam començar a fer-les sense gluten. Volíem arribar a aquesta part de Reus que feia molt de temps que no menjava o que no havia menjat mai una coca de cireres, i és el mateix amb el pa de Sant Jordi, que si no l’ha menjat mai, doncs que el pugui gaudir igual que tothom».

Durant la Diada de Sant Jordi, i fins a finals de setmana, els visitants del Mercat Central podran adquirir aquest pa especial, així com una altra creació festiva sense gluten i sense lactosa: una rosa feta amb pasta de full, melmelada i canyella, amb pètals elaborats de poma.