El barri Fortuny de Reus treballarà la fortalesa comunitària per coronar la seva evolució

La regeneració al barri Fortuny no serà exclusivament urbanística. La inclusió del districte al projecte pilot Barris amb futur, impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, permetrà «anar més enllà» de l’actuació de millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica que s’hi està duent a terme, tal com expressà l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

Es farà a través d’accions que busquen la integració comunitària, la vinculació dels veïns amb l’entorn, el suport mutu i l’empoderament de les persones i, en conseqüència, la millora de les condicions socioeconòmiques. El projecte d’intervenció sociourbana arrencarà amb l’elaboració d’una diagnosi sobre les necessitats del barri i les línies a seguir, que quedarà plasmada en el projecte tècnic, que elaboraran col·laborativament l’Ajuntament i el Govern català.

«Això ens permetrà fer una actuació més acotada a la realitat del barri i amb uns resultats que podrem avaluar», va destacar la regidora en cap de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez. Guaita, per la seva banda, apuntà que la iniciativa permetrà «definir quina és la situació real al barri» i executar «diverses accions que ens el permetin rellançar». El document es desenvoluparà al llarg del 2024 i hi ha quatre reunions programades fins a l’octubre.

En un inici, no es preveu aportació econòmica per part de la Generalitat, si bé podria arribar finançament amb la Llei de Barris. La proposta ha de permetre desenvolupar habilitats i capacitats per a la participació, potenciar la vinculació activa entre les persones i l’entorn, promoure les relacions de cooperació i suport mutu, construir territoris més inclusius i sensibles a la diversitat, impulsar la capacitat de resiliència de les comunitats i esperonar l’empoderament de la ciutadania.

En aquest context, els objectius finals són proveir de recursos i espais de confluència les persones i entitats de la zona sud, «per reforçar la inclusió i la cohesió social i evitar la segregació sociourbana», assenyalà l’edil Martínez; impulsar intervencions de caràcter transversal per ampliar la diversitat de perfils del teixit associatiu i millorar les condicions socioeconòmiques dels veïns del barri, «per canviar la situació de vulnerabilitat en què es troba la ciutadania».

La prova pilot de Barris amb futur se suma a l’«aposta ferma pels barris de sud» que està duent a terme l’equip de govern municipal. La batllessa, Sandra Guaita, recordà que, a banda d’aquesta iniciativa d’enfortiment comunitari, el pla d’inversions del 2024 preveu l’actuació en habitatges del barri Fortuny per millorar-ne l’accessibilitat i l’eficiència energètica i la consecució dels primers passos per transformar el carrer d’Astorga en un eix cívic.

«Vam apostar fermament per formar part de Barris amb futur i, en concret, que fos el barri Fortuny per la inversió que ja estàvem fent el barri; que a banda de la rehabilitació, hi hagués també la part comunitària, per acabar d’enfortir-la», va tancar l’edil de Serveis a les Persones i Drets Socials.