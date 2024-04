El único pan de Sant Jordi sin gluten es de Reus

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Reus se ha convertido en el epicentro de una revolución gastronómica con el único pan de Sant Jordi apto para celíacos de toda Cataluña. La atención se centra en la panadería y cafetería Zero Gluten adn Sistaré, que ha sido reconocida en el Concurso al Mejor Pan de Sant Jordi con su pan sin gluten, en la VII edición de este certamen, el pasado 17 de abril.

«Es orgullo porque somos de Reus y porque la gente pueda disfrutar de un pan sin gluten», afirmaba Xavier Pàmies, autor del producto. «Se trata de un reconocimiento a la iniciativa, y también al hecho de que soy joven, un joven emprendedor», cerraba.

Situada dentro del Mercat Central de Reus, este establecimiento familiar, liderado por Xavier Pàmies, un emprendedor de 22 años, representa la sexta generación del Forn Sistaré, una institución con más de 100 años de historia. El pan de Sant Jordi de Zero Gluten adn Sistaré combina tres masas diferentes, que son las nueces, sobrasada y queso, dispuestas estratégicamente para evocar los colores de la bandera catalana.

La preparación de este pan es meticulosa, tal como describe Pàmies: «Los ingredientes básicos del pan de Sant Jordi son nueces, sobrasada y queso, que hacen las cuatro barras de bandera, y el de nueces es el que rodea el pan, sin embargo, la receta es diferente de un pan convencional porque cambias las harinas para que se pueda comer sin gluten. Entonces lleva harina de arroz y almidones. Nosotros ya teníamos como referente Eduard Crespo, que fue el profesor de pan que enseñó a mi padre, y ahora queríamos hacer una versión que pudiera disfrutarla todo el mundo».

Preguntado sobre la expectativa de venta, Xavier muestra optimismo: «Creemos que sí que se venderá, porque, también nosotros, queremos que la gente pueda disfrutar de un pan de Sant Jordi sin gluten, también nos ha pasado con la coca de cerezas, que empezamos a hacerlas sin gluten. Queríamos llegar a esta parte de Reus que hacía mucho tiempo que no comía o que no había comido nunca una coca de cerezas, y es lo mismo con el pan de Sant Jordi, que si no lo ha comido nunca, pues que lo pueda disfrutar igual que todo el mundo».

Durante la Diada de Sant Jordi, y hasta finales de semana, los visitantes del Mercat Central podrán adquirir este pan especial, así como otra creación festiva sin gluten y sin lactosa: una rosa hecha con hojaldre, mermelada y canela, con pétalos elaborados de manzana.