L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya crearà una rèplica digital dels carrers de Reus

L'Ajuntament de Reus col·labora amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el programa 3DCarrers per generar una rèplica digital dels carrers de Reus d’alta precisió i amb diferents capes d’informació que es poden visualitzar per separat.

LICGC impulsa aquesta projecte per posar a disposició dels ajuntaments una eina per a millorar la gestió de l'espai públic i reduir els costos associats a l'inventari d'elements urbans.

Aquest dilluns, 22 d'abril, el vehicle del programa de Mobilmaping «3DCarrers» ha recorregut els carrers de Reus per mapejar-los. Finalitzada la presa de dades als carrers de Reus, aquesta informació s'haurà de procesar i depurar per finalment en uns 6 mesos aproximadament, poder ser publicada i utilitzada.

Aquest projecte de Mobile mapping de Reus es podrà consultar i explotar al Geoportal Reus, que ja disposa d'una eina 'entorn 3D', per la seva gestió i explotació.

El vehicle utilitza la tecnologia Mobile Mapping que combina fotografies amb dades làser scanner per aconseguir una mesura precisa. En el seu recorregut genera una rèplica digital dels carrers d'alta precisió, amb diferents capes d'informació que es poden visualitzar per separat. Facilita als tècnics l’estudi d’elements com ara l’arbrat que hi ha al municipi, el nombre i tipus de mobiliari urbà, els elements de senyalització viaria tant vertical com horitzontal, els detalls de les façanes, alçades dels balcons i de les façanes dels edificis, retolació de comerços, etc..

Un cop detectades i estudiades les possibles mancances, la informació pot servir de base per elaborar plans de millora, com la creació de més zones d’ombra o l’increment de bancs en alguns carrers.

