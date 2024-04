Per aquests municipis de la província de Tarragona passarà el cotxe de Google Maps aquest 2024

Google Maps s’ha convertit en una aplicació de referència per planejar rutes per la xarxa viària d’Espanya, ja que ofereix una infinitat d’opcions perquè el teu viatge sigui el més còmode possible, entre elles destaca la possibilitat de conèixer el temps estimat del trajecte o la detecció dels radars a la carretera.

Però una de les funcions que més crida l’atenció és Google Street View, on es pot obtenir una vista de 360 graus de qualsevol carretera o carrer del nostre país gràcies al cotxe de Google, per això, és precís saber que en els següents mesos aquest vehicle recorrerà diverses zones d’Espanya, entre elles alguns municipis de la provincia de Tarragona.

Fins al mes de novembre, Google prendrà imatges per tot l'estat espanyol i, entre la seva ruta, hi trobem tres municipis tarragonins. Tarragona, Reus i Amposta actualitzaran la seva imatge a l'aplicació de Google Maps amb les noves imatges que proporcionarà el cotxe de Maps.

Resta de Catalunya

A Catalunya, el servei de mapes de Google farà diverses parades més per actualitzar les seves imatges: Barcelona, Badalona, Terrassa, Mataró, Palamós, Lleida, Girona, Figueres, Manresa, Balaguer, Vic, Tàrrega, Mollerussa y Lloret de Mar.

Com activar la funció de detectar radars de Google Maps ?

Realitzar aquesta acció és simple i proporciona un gran avantatge en viatjar i voler conèixer els dispositius de control de velocitat de la DGT. Per començar, has de dirigir-te a la icona de perfil i seleccionar «configuració del compte». Després, obre el menú desplegable i tria «ajustaments».

Una vegada allà, accedeix a «preferències de navegació» i selecciona «alertes de seguretat i radars». Una vegada que hagis activat aquesta funció, assegura’t que sigui visible per rebre notificacions quan t’atansis a un radar a la carretera.