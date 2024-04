El Geoportal de Reus s’actualitza amb més informació sobre mobilitat i ciutat verda

L’Ajuntament de Reus ha actualitzat el Geoportal, el mapa web de la ciutat que integra en una mateixa plataforma el mapa virtual de Reus amb serveis avançats de localització i informació cartogràfica. D’entre les novetats destacades hi ha més informació sobre mobilitat, en especial els nous serveis de mobilitat sostenible; i ciutat verda, com zones enjardinades i zones verdes.

El Geoportal també s’ha actualitzat per facilitar la navegació a l’usuari. Així, la pantalla principal mostra ara una selecció de plànols temàtics predefinits que poden ser de més interès per als usuaris. Aquests plànols mostren una o més capes del catàleg d’informació i faciliten que l’usuari pugui accedir a les dades amb un sol clic. D’entre les novetats, també s’ha modificat i simplificat el menú d’accés al catàleg, les eines i el menú de navegació per facilitar-ne el seu ús.

El Geoportal incorpora la localització de les estacions de La Ganxeta, el sistema públic de bicicleta compartida de l’Ajuntament de Reus. En l’àmbit de la mobilitat sostenible, també mostra el plànol del sistema de mobilitat a la zona centre de la ciutat. Entre la informació nova també destaca la localització de les línies d’aparcaments de zona blanca i blava; així com les places d’aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.

El mapa web incorpora com a novetat la localització de les zones enjardinades i zones verdes de la ciutat, així com les masses arbrades. També s’ha afegit la població d’arbrat de l’espècie «ailant», una informació procedent d’un treball de recerca. Al Geoportal també s’hi han afegit els camins conscients (parcs de salut que fomenten l’activitat física i pràctiques de benestar). En l’àmbit de ciutat verda, mostra també les instal·lacions fotovoltaiques municipals, amb informació de la ubicació, potència i producció.

Altres dades

També es pot veure el projecte Stolpersteine de memòria democràtica; la localització i cobertura de les sirenes de risc químic; la localització d'establiments veterinaris; el mapa d’elevacions, orientacions i ombres realitzada per Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; i el Mapa Urbanístic de Catalunya, delimitat per a Reus, i clicable amb informació urbanística associada.

Eines de treball

L’actualització del Geoportal ha afegit dues noves eines, els mapes estadístics i els mapes de calor, que faciliten l’explotació de les dades per extreure’n dades estadístiques o i la fàcil visualització d’acumulació de dades sobre el plànol.