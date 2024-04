La Fira Centre Comercial aconsegueix 1.000 llibres donats al punt d'intercanvi en un any

La Fira Centre Comercial de Reus ha aconseguit recollir 1.000 llibres des del començament de la iniciativa, el passat 23 d'abril de 2023, al punt d'intercanvi de llibres situat a la Planta Primera.

El punt d'intercanvi de llibres funciona sota el sistema de «deixa un llibre i agafa un altre», la qual cosa permet als usuaris intercanviar els seus exemplars llegits per altres nous. A més, l'espai compta amb la col·laboració de la pàgina International Book Crossing, que promou l'intercanvi de llibres a nivell global.

Els visitants de La Fira Centre Comercial poden deixar els seus llibres en el Punt d'Atenció al Client perquè siguin registrats i posteriorment col·locats en l'espai d'intercanvi.

Amb aquesta iniciativa, La Fira Centre Comercial contribueix activament a la difusió de la lectura i manté visqui la tradició d'adquirir llibres durant la diada de Sant Jordi.

A més del punt d'intercanvi de llibres, La Fira ofereix altres activitats per a celebrar Sant Jordi. Per a celebrar aquest dia tan especial, s'ha instal·lat un photocall en la Planta Segona que convida als visitants a compartir una foto en les seves xarxes socials. Els tres primers usuaris que publiquin una foto han guanyaran unes entrades per als cinemes Axion.

