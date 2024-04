Tiendas MGI obre una botiga a La Fira Centre Comercial de Reus

Tiendas MGI ha inaugurat aquest divendres la seva primera botiga a la demarcació de Tarragona a La Fira Centre Comercial de Reus. La nova obertura suposa la segona botiga de la companyia a Catalunya. El local, que està situat a la Planta Baixa, al costat de Pepco i Fitness Park, ofereix una experiència de compra excepcional en una superfície de més de 900 m². Per a celebrar la inauguració, MGI obsequiarà als primers 300 visitants amb un detall especial.

Amb seu en Ronda (Màlaga) i 20 anys de trajectòria, MGI s'ha consolidat com una cadena líder en venda directa al públic amb 80 botigues, principalment a Andalusia, Llevant i Madrid. La seva estratègia de «preus rodons» (sense decimals) i la seva àmplia gamma de productes la converteixen en una opció atractiva per als consumidors. Des de decoració i articles per la llar fins a joguines, productes per a mascotes, tèxtils, petits electrodomèstics i articles per a platja, acampada i jardí, MGI ofereix milers d'articles a 10, 15 i 20 euros.

L'obertura de MGI a La Fira confirma el creixent interès de nous operadors per establir-se en el centre comercial. Aquesta incorporació enriqueix i impulsa l'oferta comercial del centre, brindant als clients una experiència de compra única i diversa.