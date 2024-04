L'afluència de La Fira de Reus creix un 23% en l'últim any

La Fira Centre Comercial de Reus ha consolidat la seva posició com un destí comercial de referència, destacant per la seva contínua innovació i compromís amb l'excel·lència. Durant l'any passat, el centre comercial ha estat testimoni d'un creixement i una sèrie de millores significatives que han enfortit encara més la seva oferta.

La Fira ha donat la benvinguda a una variada gamma de nous operadors a les seves instal·lacions en aquest últim any. Des de reconegudes marques de moda com New Yorker, fins a opcions gastronòmiques com Drac Ñam, amb les quals el centre comercial continua ampliant els seus horitzons per a enriquir una experiència de compra.

A més, s'han introduït noves activitats i serveis en àrees com a restauració, l'oci i el fitness. Una de les incorporacions més atractives és Fitness Park, un club de fitness que compta amb 299 centres per tot el món. Finalment, també s'ha incorporat un nou operador, la pizzeria Monterrosa.

A més, el mes d'abril de 2024, s'ha sumat un nou rètol, Botigues MGI, que obre la seva segona botiga a Catalunya i ha triat La Fira Centre Comercial per al seu debut a la província.

Aquest augment d'operadors s'ha traduït en un creixement del 23% en l'afluència de visitants en comparació amb 2023. A més, s'ha experimentat un notable increment del 22% en les vendes totals i una impressionant pujada del 55,4% en les vendes comparables respecte al 2022. Aquestes xifres no sols reflecteixen el seu èxit actual, sinó que també destaquen el creixement sostingut que s'ha mantingut des del 2019.

«Aquestes xifres assenyalen que treballem en la direcció correcta, la millora d'afluències ha impactat molt positivament en les vendes, la qual cosa ens confirma que oferim un mix comercial atractiu per a una gran varietat de públics», assegura Patricia Perugini, gerent de La Fira Centre Comercial.

Et pot interessar