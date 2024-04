Sant Salvador i el barri Fortuny de Reus, inclosos en el nou pla de ‘Barris amb futur’ de la Generalitat

El barri Fortuny (Reus) i el de Sant Salvador (Tarragona) han estat inclosos en el projecte pilot Barris amb futur. Aquesta iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya té l’objectiu de treballar noves metodologies d’intervenció de polítiques socials i urbanes, amb el repte d’assolir un país cohesionat.

El programa es desplegarà en 20 barris, que s’han escollit d’acord amb criteris quantitatius (indicadors com ara població migrant amb renda baixa, joves sense estudis o renda mitjana per persona) i criteris qualitatius basats en la capacitat de resposta del territori tant des de l’àmbit institucional com des de l’acció comunitària.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va revelar ahir, en una jornada de treball al Palau Robert de Barcelona, els territoris escollits per a aquest projecte, el qual parteix de la base que, en les àrees d’atenció especial, si la població que hi viu millora les seves condicions de vida i pot prosperar, serà més fàcil que hi mantingui la residència.

Cal recordar que en el cas de Sant Salvador, tal com va explicar Diari Més, va ser el mateix Ajuntament de Tarragona qui va proposar la inclusió d’aquest barri en la iniciativa de la Generalitat per evitar una degradació més gran de la zona i millorar les condicions de vida dels veïns.

«La convicció és que en molts barris i comunitats el que pot ajudar a marcar la diferència en superar la situació que es viu té a veure en reforçar el capital comunitari d’aquests territoris», apuntava Campuzano, qui assegurava que «l’acció comunitària i l’acció col·lectiva és el que transforma la realitat».

Un cop escollides les vint àrees d’intervenció sociourbana, es dissenyarà per consens l’estratègia a seguir segons les necessitats socials més importants a atendre de cada territori. A tal efecte, es construirà una taula o equip de treball per definir i desplegar el projecte.

Treball a microcomunitats

La fase pilot de Barris amb futur inclou també el programa Microcomunitats de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que treballarà l’accés als serveis públics i a l’activitat comunitària supramunicipal a la població de 40 petits municipis. Del Camp de Tarragona, el Govern ha inclòs Capafonts, els Garidells, els Guiamets, la Febró, la Torre de Fontaubella i Renau.