Govern i plantilla de l’ICASS de Reus acorden el trasllat temporal a altres centres

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el comitè territorial d’empresa a Tarragona han arribat a un acord per traslladar temporalment els treballadors de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, mentre es duguin a terme les obres de rehabilitació de l’edifici. La mesura afectarà una vuitantena de persones, que cobriran vacants o reforçaran el servei a altres equipaments titularitat del Departament.

«El comitè, ens hem vist obligats a negociar perquè una altra opció no és possible», assevera la presidenta del comitè territorial de Drets Socials a Tarragona, Glòria Boqué. «Ens veiem obligats a estar en negociacions perquè, si un dia es formalitzen els trasllats, siguin amb les millors condicions possibles, però mantenim que no volem marxar de Reus», clarifica.

La major part de la plantilla —una setantena d’empleats— desenvoluparà la seva activitat a la Residència de Gent Gran de la Mercè, a Tarragona, si bé d’altres seran destinats a l’Espluga de Francolí, Móra d’Ebre o en altres espais de la capital de província, com el Centre d’Acollida La Mercè o els Serveis Territorials de Drets Socials.

De fet, Boqué explica que, en rebre un formulari preguntant sobre les destinacions preferides per als trasllats, «tothom» va posar Reus com a primera opció. Les negociacions s’han mantingut per intentar «mantenir les millors condicions econòmiques i, si s’han de fer els trasllats, que sigui al més a prop de casa i amb l’horari més semblant possible», detalla Boqué, qui afegeix que, en cada reunió, «hem matisat que la nostra voluntat és no marxar de Reus».

Un dels acords a què s’ha arribat és que es contractarà un servei d’autobús entre Reus i Tarragona per als treballadors que s’hi hagin de desplaçar amb motiu del trasllat temporal del seu lloc de feina. La presidenta del comitè territorial especifica que era «una de les condicions que vam posar» perquè la mobilitat és «una despesa sobrevinguda per al personal que s’ha vist afectat a marxar a un altre centre».

Drets Socials també s’ha compromès a mantenir les condicions laborals del personal en el moment que retorni el servei a l’actual infraestructura reusenca. S’estima que les obres duraran uns quatre anys i que costaran entre 9 i 12 milions d’euros.

El trasllat dels usuaris

El Departament de Drets Socials apunta que iniciarà, en els pròxims dies, un procés de valoració cas per cas per tenir en compte les preferències dels usuaris i de les famílies i, d’aquesta manera, poder començar els seus trasllats. Boqué detalla que els desplaçaments del personal s’engegaran «quan comencin els moviments dels residents», però matisa que el Govern es va guardar la carta de «si necessiten que algú sigui traslladat abans, ho faran». «Estem expectants que comencin els contactes amb familiars per veure què i quan proposen traslladar els residents i, aleshores, preparar mesures més contundents per no marxar del centre», conclou.