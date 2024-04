La Mercè activarà les 66 places vacants quan es concretin els trasllats de l’ICASS de Reus

Han passat dos anys des que van finalitzar les obres d’ampliació de la residència per a gent gran La Mercè. Aquesta actuació ha permès sumar 66 places noves, les quals encara no s’han activat. La idea del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, titular de l’equipament, era començar a ocupar-les aquest 2024. L’assignació dels llits buits, però, s’ha endarrerit per una situació externa al centre. I és que el govern català està a l’espera de concretar el trasllat temporal dels usuaris de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, a La Mercè.

Des de Drets Socials es preveu que les places vacants a Tarragona «es vagin ocupant progressivament, prioritzant els residents de l’ICASS». Tanmateix, apunten que encara no s’ha començat perquè «estem en converses amb les famílies de Reus per tenir en compte les preferències de cada resident». Segons ha pogut saber Diari Més, una trentena de famílies hauria acceptat el trasllat a la capital tarragonina.

Aquest moviment, però, ha causat una gran controvèrsia entre els sindicats i gran part dels usuaris afectats, que demanaven poder quedar-se a l’ICASS mentre es duen a terme les obres a l’equipament. De fet, els representants dels treballadors i els familiars van recollir unes 10.000 firmes per reclamar que els residents no hagin d’abandonar l’edifici i que la reforma es realitzi amb ells a dins. La Generalitat sempre s’ha mostrat contundent i ha manifestat que és «inviable» executar les obres mantenint-hi l’activitat. En aquest sentit, un informe del Govern va determinar que existeixen «problemes estructurals», concretats en afectació per legionel·losi, risc d’incendi i deteriorament de les façanes.

Després d’àrdues negociacions, el Departament de Drets Socials i la plantilla de la Residència de Gent Gran de Reus van arribar a un acord a principis de març per al trasllat temporal del personal a altres centres de la demarcació. Dels 80 treballadors, una setantena seran destinats a la residència La Mercè, mentre que la resta seran reassignats a l’Espluga de Francolí, Móra d’Ebre o altres equipaments de Tarragona. Aquest traspàs s’efectuarà quan comencin els moviments dels residents, que encara s’està negociant amb les famílies.

Tretze mesos d’espera

Si finalment són una trentena d’usuaris els que acaben movent-se de Reus a Tarragona, ocuparien gairebé la meitat de les places que actualment hi ha vacants a La Mercè. Això pot afectar directament a totes aquelles persones que han enviat la sol·licitud per accedir a un llit i romanen en llista d’espera. Segons dades del departament, el temps mitjà de demora en els darrers tres anys és de tretze mesos.