Aigües de Reus invertirà 1,6 MEUR en millorar el tractament de les aigües residuals a l'EDAR

Aigües de Reus executarà a partir d’enguany un important pla d’actuacions amb l’objectiu de millorar el procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Una inversió que, entre 2024 i 2026, s’elevarà a 1.688.889,16 euros, i que compta amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Cal emmarcar aquesta dotació econòmica en el Pla de Reposicions i Millores del sistema de sanejament de Reus, el finançament del qual recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament arreu de Catalunya i com a receptora del cànon de l’aigua (que tots els ciutadans paguen en la seva factura).

La inversió es distribueix en tres anualitats: 688.889,16 (2024), 500.000 € (2025) i 500.000 euros (2026). Entre les obres previstes a l’EDAR al llarg d’aquest 2024, hi ha la reposició dels equips i adequació de la central de cogeneració, la millora de la ciberseguretat del sistema de monitorització, la reposició del sistema de tracció dels filtres premsa, les obres de reparació integral del digestor secundari i la realització d’un estudi per a la implantació d’un sistema de codigestió que permeti produir més biogàs i fer la instal·lació més autosuficient des d’un punt de vista energètic.

Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus, afirma que «l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i tot el sistema de sanejament requereix d’un important manteniment, així com d’una renovació i millora continuada, que Aigües de Reus porta a terme amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua».

Aquesta no és l’única inversió que l’ACA té previst finançar a Reus els propers anys. En aquest sentit, i dins del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, també s’ha programat per al 2026 l’execució del projecte de millora del tractament «biològic» de l’EDAR, amb un pressupost de 2.230.500 euros.

En paral·lel, l’ACA ja ha adjudicat la redacció del projecte per a la construcció d’una Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) a la depuradora de Reus. El contracte s’ha adjudicat per un import superior als 202.000 euros. A més, el projecte preveu la construcció d’una conducció fins a una bassa per emmagatzemar l’aigua regenerada, i que anirà a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.