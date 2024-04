Unió de Pagesos exigeix actuacions per garantir l'aigua de reg al Camp de Tarragona

Unió de Pagesos insta a la Generalitat i al govern espanyol a aprovar les actuacions i les infraestructures necessàries per garantir aigua de reg a la pagesia del Camp de Tarragona. El sindicat alerta que els cultius llenyosos ja estan en situació crítica per la sequera i exigeix «actuacions amb caràcter d'emergència» i pressupost suficient per garantir-ne la supervivència.

Una obra urgent que reclama Unió de Pagesos és la de la depuradora de Reus, per reutilitzar l'aigua per a usos agrícoles aviat. A Reus, l'ACA finançarà, en tres anys i per 1,6 MEUR, la millora del tractament de les aigües de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) i ha adjudicat la redacció del projecte per construir-hi una Estació de Regeneració d'Aigua (ERA).

Per al sindicat és urgent que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Acció Climàtica accelerin al màxim els tràmits i les obres per reutilitzar les aigües de la depuradora de Reus, o també de Santa Oliva (Baix Penedès). L'aigua de la depuradora de Reus es destinarà als regants de Riudecanyes i a la resta del Camp de Tarragona i és una de les peticions que recull la resolució del debat monogràfic sobre la pagesia, del març.

Unió de Pagesos també considera prioritari per a les comarques tarragonines agilitzar les obres dels projectes que va presentar el conseller Mascort des de Falset. Un consisteix a fer arribar aigua del riu Ebre des de Garcia (Ribera d'Ebre) als pantans de Guiamets i de Siurana, i l'altre projecte contempla connectar el pantà de Margalef amb la xarxa de regadiu del canal Garrigues-Sud.

Aigües subterrànies per al reg

També es reclama rapidesa a l'ACA en els tràmits de les sol·licituds per a autoritzacions temporals de derivacions o captacions d'aigua subterrània que facin els pagesos per a la supervivència dels cultius llenyosos, així com que no se'ls cobri la taxa del tràmit, que té un cost de 816,60 euros.

El sindicat fins i tot demana als ajuntaments consorciats al minitransvasment de l'Ebre que demanin més dotació al CAT per poder reduir l'extracció d'aigües subterrànies. Unió de Pagesos rebutja la intenció de molts consistoris de recuperar pous d'aigua perquè considera que aquest recurs s'ha de prioritzar per a la producció d'aliments. Finalment, demanen que les ERA reservin una dotació específica d'aigua regenerada per als usos agraris.