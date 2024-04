Llibertat provisional per als quatre detinguts a Reus per agredir un taxista

Els quatre turistes detinguts a Reus per agredir un taxista han quedat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial aquest dimarts. El magistrat del jutjat d'instrucció número 3 de Reus, en funcions de guàrdia, ha determinat que els quatre acusats han de personar-se al jutjat quan siguin requerits.

La causa està oberta per un delicte de lesions. Els quatre turistes estan acusats de ser els presumptes autors de les lesions que va patir un taxista al barri del Raval de Barcelona. Com els fets denunciats es van produir a la capital catalana, el jutjat de Reus s'inhibirà als jutjats de Barcelona perquè instrueixi el cas.

Els detinguts van contractar un servei de taxi convencional per anar de l'hotel del Raval de Barcelona on s'allotjaven fins a l'aeroport de Reus. Els fets es van produir aquest dilluns a primera hora del matí. Davant del taxista, els turistes van carregar l'equipatge i van pujar a un altre cotxe VTC. El taxista es va posar davant del vehicle per expressar el seu desacord i els quatre homes van tornar a baixar del cotxe tipus Uber i el van agredir. Els Mossos els va interceptar quan arribaven amb aquest cotxe a l'aeroport del Baix Camp.