Apallissen un taxista a Barcelona i escapen amb Uber a Reus: quatre turistes detinguts abans d'agafar l'avió

Els Mossos han detingut a Reus quatre turistes per agredir un taxista de Barcelona. Ho ha avançat 'El Caso' i ho han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets han passat aquest dilluns a quarts de vuit del matí a la porta d'un hotel de la rambla del Raval.

Els arrestats haurien contractat el servei d'un taxi convencional per desplaçar-se fins l'aeroport del Baix Camp, però finalment haurien pujat a un vehicle VTC i hi haurien carregat l'equipatge. En veure-ho, el taxista s'hauria posat davant l'automòbil tipus Uber per expressar el seu desacord. Tot seguit, els turistes haurien sortit de dins el VTC i haurien provocat lesions al taxista. Després haurien marxat cap a Reus amb el cotxe tipus Uber, on finalment la policia els ha interceptat.

Els Mossos han indicat a l'ACN que el propi taxista barceloní ha alertat el 112 i que una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplaçat fins el lloc dels fets. Allà, la víctima els ha relatat el que ha passat i els agents han informat la policia catalana perquè mobilitzés una patrulla cap a Reus. Els Mossos atribueix als joves un delicte de lesions.