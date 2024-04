Detingut després de robar a un taxista que el va recollir a Salou

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir diumenge passat un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 04.00 hores de la matinada quan una patrulla que circulava per la carretera N-340 a Tarragona, va observar com un taxi que s’aproximava frontalment va fer ús dels quatre intermitents de manera sobtada. Aquest fet va cridar l’atenció dels agents els quals van decidir donar mitja volta i seguir-lo fins que abans d’arribar a l’enllaç amb la carretera T-11 es va aturar, moment en què els dos ocupants van sortir corrents.

Els mossos van interceptar un dels dos homes, el qual va resultar ser el conductor del taxi, qui va explicar haver estat víctima d’un robatori violent. La patrulla va recopilar tota la informació i va facilitar la descripció del lladre a altres dotacions que el van acabar localitzant pocs minuts després quan sortia d’un amagatall en una zona de vegetació de la mateixa via.

Els agents van localitzar roba i altres elements personals que el sospitós havia llençat durant la seva fugida i el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació. El taxista el va reconèixer com l’home que una estona abans havia recollit a Salou per tal de traslladar-lo a Tarragona i a continuació el va amenaçar amb un ganivet per robar-lo.

El detingut va passar dilluns passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.