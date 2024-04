El vermú de Reus y la avellana, presentes en las Jornadas del Arroz Ganxet

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Les III Jornadas Gastronómicas del Arroz Ganxet de la AEH Reus se celebrarán del 19 de abril al 12 de mayo. Estas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Reus y con el patrocinio de Arroz Bayo y el Celler Mas Vicenç.

Les recetas propuestas por la veintena de restaurantes participantes están creadas con ingredientes de primera calidad que se producen y se elaboran cerca de la capital del Baix Camp.

Les propuestas culinarias están elaboradas con Arròs Bayo, quien desde 1860 cultiva en el Delta del Ebro y acompañadas con vinos del Celler Mas Vicenç. Como novedad, en la edición de este año se incorporan dos productos insignia de la cultura gastronómica reusense: todas las degustaciones empezarán con un vermú de Reus y los postres contarán con la avellana de Reus como ingrediente protagonista.

Los restaurantes participantes son: Xivarri Tasca Reus (c. Pubill i Oriol, 7); 14,5 Beer Wine (c. de les carnisseries velles, 1); Moto Sport Cafè (c. Antoni Gaudí, 64); Braseria Cafè Teatre del Centre (c. Major,15); Flaps Cafè (c. Pubill i Oriol, 4); Cafè de Reus (c. Metge Fortuny, 1); Restaurant l’Estel (c. del vent, 11); Restaurant El Círcol (pl. Prim, 4); El Racó de JP (pl. de les Basses, 2); Cal Gallissà (pl. Mercadal, 12); Terrassa Gaudí (pl. Mercadal, 4); Cafeteria La Lleona (c. de Boule, 7); Tempus Coffee (Centre comercial El Pallol); Abrasa’m (pl. Peixateries Velles, 5); Peixateries Velles (pl. Peixateries Velles, 8); Lotus Bistro (pl. de la Farinera, 9); Restaurant 158 (av. Països Catalans, 158); Restaurant Tennis Monterols (Ctra. Cambrils Km 1); Buidasacs Restaurant (c. Pintor Bergadà, 7); Casa Coder (pl. Mercadal, 16).

Sílvia Cabrera del restaurante L'Estel de Reus ha sido la encargada de elaborar un arroz ganxet, casado con vinos Mas Vicenç.