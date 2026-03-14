L’antic club nocturn d’aquest poble de Tarragona es convertirà en un hotel de 16 habitacions
El nou allotjament també comptarà amb un bar-restaurant a la planta baixa i generarà 20 llocs de treball
Cunit comptarà pròximament amb un nou hotel que s’instal·larà a l’antic club nocturn del municipi, actualment en procés de rehabilitació. La transformació preveu 16 habitacions i un espai de restauració a la planta baixa, ampliant així la limitada oferta d’allotjament d’aquest municipi.
Durant anys, l’immoble, situat al costat de la C-31, va romandre abandonat després del tancament de la seva activitat anterior. Això sí, els promotors han decidit mantenir l’estructura de dues plantes, ja que els informes tècnics van confirmar que no presenta danys greus que requereixin demolició.
El projecte s’emmarca dins de la necessitat d’incrementar les places hoteleres a Cunit. Els empresaris aposten per oferir una alternativa d’allotjament durant tot l’any, més enllà dels mesos de més afluència turística.
Durant la temporada estival, s’espera que l’hotel rebi principalment famílies que gaudeixin de les platges de la zona. A més, els impulsors planegen atreure visitants durant la temporada baixa, com treballadors d’empreses locals o assistents a esdeveniments multitudinaris com el Carnaval o competicions de voleibol platja.
L’obertura del nou allotjament suposarà també un impuls econòmic per al municipi, generant uns 20 llocs de treball entre la gestió de l’hotel i el servei del bar-restaurant. Des de l’Ajuntament de Cunit es valora positivament la iniciativa, que permet recuperar un edifici degradat i convertir-lo en un motor turístic i econòmic.
Encara que es preveu que l’hotel obri les seves portes per a l’estiu del 2027, els promotors adverteixen que la data dependrà del ritme de les obres de rehabilitació i de la tramitació administrativa.