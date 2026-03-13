Diari Més

Gastronomia

Obre un nou restaurant al centre de Reus: tapes, vi i cuina mediterrània

Aquesta cadena té restaurants a Tarragona, Torredembarra, Cambrils, Barcelona, Madrid o Jerez de la Frontera

Imatge de les patates braves que ofereixen al restaurant 4 Latas de Reus.

Imatge de les patates braves que ofereixen al restaurant 4 Latas de Reus.Galera Group

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

El nou restaurant 4 Latas va obrir ahir les seves portes a Reus, situat al cèntric carrer de la Mar, número 34. La inauguració va comptar amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita. L’establiment forma part del Galera Group, que continua expandint la marca 4 Latas a Catalunya i altres ciutats d’Espanya.

La proposta culinària del restaurant se centra en tapes variades, cuina mediterrània i una cuidada carta de vins, pensada per adaptar-se a diferents moments del dia. Entre els seus plats destaquen opcions com natxos, tacos de pollastre, burrata amb pesto, pop a la gallega, mandonguilles casolanes i postres com carrot cake o pastís de formatge.

Amb aquesta obertura, 4 Latas reforça la seva presència al Baix Camp, sumant una nova localització a les que ja té a ciutats com Barcelona, Tarragona, Cambrils i Torredembarra, així com a altres regions del país com Madrid i Jerez de la Frontera.

tracking