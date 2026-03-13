Gastronomia
Obre un nou restaurant al centre de Reus: tapes, vi i cuina mediterrània
Aquesta cadena té restaurants a Tarragona, Torredembarra, Cambrils, Barcelona, Madrid o Jerez de la Frontera
El nou restaurant 4 Latas va obrir ahir les seves portes a Reus, situat al cèntric carrer de la Mar, número 34. La inauguració va comptar amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita. L’establiment forma part del Galera Group, que continua expandint la marca 4 Latas a Catalunya i altres ciutats d’Espanya.
La proposta culinària del restaurant se centra en tapes variades, cuina mediterrània i una cuidada carta de vins, pensada per adaptar-se a diferents moments del dia. Entre els seus plats destaquen opcions com natxos, tacos de pollastre, burrata amb pesto, pop a la gallega, mandonguilles casolanes i postres com carrot cake o pastís de formatge.
Amb aquesta obertura, 4 Latas reforça la seva presència al Baix Camp, sumant una nova localització a les que ja té a ciutats com Barcelona, Tarragona, Cambrils i Torredembarra, així com a altres regions del país com Madrid i Jerez de la Frontera.