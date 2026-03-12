Viral
De club nocturn a hotel: el poble de Tarragona que recupera un edifici abandonat
L’antic club nocturn del municipi es convertirà en un hotel amb bar-restaurant i 16 habitacions
Cunit comptarà pròximament amb un nou hotel que s’instal·larà a l’antic club nocturn del municipi i que actualment es troba en procés de reforma. El projecte busca oferir 16 habitacions i un espai de restauració a la planta baixa, reforçant la limitada oferta d’allotjament de la localitat.
Feia diversos anys que l’immoble, ubicat a l’altura de la C-31, estava desocupat i abandonat després del tancament de la seva activitat anterior. Els promotors locals van decidir mantenir l’estructura original de dues plantes, ja que els informes tècnics van confirmar que l’edifici no presenta deficiències greus que obliguin a enderrocar-lo.
Tarragona
Una soltera de Tarragona viu una de les cites més tenses de First Dates: acaba en discussió
Daniel Cabezas Ramírez
La iniciativa s’emmarca dins de la necessitat d’augmentar les places hoteleres de Cunit. Els empresaris volen oferir una alternativa que funcioni durant tot l’any, i no només durant els mesos de més afluència turística. A més, esperen obrir les portes per a l’estiu de 2027, encara que no és una data definitiva.
Durant la temporada d’estiu, s’espera que l’hotel rebi sobretot famílies que gaudeixin de les platges de la zona. No obstant, els impulsors també preveuen atreure visitants en temporada baixa, com treballadors d’empreses locals o assistents a esdeveniments multitudinaris, com el Carnaval o els campionats de voleibol platja.
Tarragonès
El poble de Tarragona que comprarà una església per transformar-la en un centre cívic i cultural
Adam Diaz Garriga
El nou allotjament suposarà, a més, un impuls econòmic per al municipi, generant al voltant d’una vintena de llocs de treball entre gestió i servei del bar-restaurant. Des de l’Ajuntament de Cunit es valora positivament la recuperació de l’edifici, que passarà d’estar degradat a convertir-se en un motor turístic i econòmic.