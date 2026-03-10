Viral
El poble de Tarragona que vol acabar amb el top manta: instal·larà obstacles al passeig marítim
El consistori reforçarà la vigilància policial a partir de Setmana Santa per frenar la venda ambulant il·legal
El fenomen del top manta torna a ser focus d’atenció a Cambrils. Amb l’arribada de la Setmana Santa, l’Ajuntament ha anunciat que reforçarà les mesures per impedir la instal·lació de venedors ambulants al passeig marítim. Entre les accions previstes s’inclouen la col·locació d’obstacles i un augment de la presència policial, especialment durant la nit, segons ha explicat l’alcalde Oliver Klein.
L’estratègia no és nova, sinó una continuació de l’aplicada l’any passat. "Com abans comencem, abans entendran que aquesta pràctica il·lícita no la volem ni la respectarem al municipi", ha declarat Klein, destacant la col·laboració dels cossos de seguretat locals. L’acció preventiva es combina amb controls nocturns que busquen reduir la franja horària més complicada per al municipi.
Paral·lelament, el consistori estudia millores en la gestió de residus. Klein ha mostrat la seva insatisfacció amb l’actual servei de recollida d’escombraries i ha encarregat un estudi a una empresa privada per definir el futur model de gestió. La intenció és garantir un servei més eficaç que respongui al creixement de la població i l’activitat turística.
Cambrils també avança en la seva transformació urbana. L’Ajuntament ha iniciat obres per pacificar l’antiga N-340 i remodelar el passeig que connecta el port amb Salou, amb un pressupost total de tres milions d’euros i un horitzó d’execució de vuit anys.